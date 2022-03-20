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    永久中立國瑞士制裁俄羅斯 總統：願為捍衛自由民主付出代價

    瑞士民眾19日集結在首都伯恩的國會大樓外，聲援烏克蘭、譴責俄羅斯，卡西斯總統到場聆聽人民心聲。（法新社）

    瑞士民眾19日集結在首都伯恩的國會大樓外，聲援烏克蘭、譴責俄羅斯，卡西斯總統到場聆聽人民心聲。（法新社）

    2022/03/20 17:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，世界各國群起譴責並抵制，甚至連瑞士也跟進對俄羅斯實施制裁，使得瑞士多年來的中立國身份受到國內外的挑戰。不過瑞士總統卡西斯（Ignazio Cassis）19日強調，俄羅斯入侵烏克蘭之舉是「毀滅性的瘋狂」所致，瑞士準備為捍衛自由和民主付出代價！

    據《法新社》報導，在俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞士隨同歐盟對俄羅斯實施制裁。卡西斯指此決定不影響瑞士的中立立場，但中立並不意味著漠不關心，「瑞士不能容忍這場戰爭而不做出反應。」他強調，瑞士不能在「民主與野蠻的對抗」中袖手旁觀，並已為經濟受衝擊做好準備。

    卡西斯19日投書瑞士《時代報》（Le Temps），他寫到：「2月24日，世界面貌發生了翻天覆地的變化。我們必須勇敢、不辭勞苦地捍衛自由和民主，這是有代價的，瑞士準備承擔這個代價。」

    卡西斯此前宣布，瑞士將凍結制裁清單上的個人與企業資產，並對所有俄國航班，包括私人客機關閉領空，執行人道與搜尋任務的航班及緊急狀況除外。同時禁止5名與俄國總統普廷親近的俄籍與烏克蘭籍寡頭入境。

    瑞士國家銀行數據顯示，2020俄國在瑞士持有近104億瑞朗（3178億台幣）。瑞士政府曾說，不會讓瑞士成為規避歐盟制裁的平台。

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