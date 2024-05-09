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美國停止提供以色列軍火 美國防外交高層均證實

美國國防部長奧斯汀上證實，美國自上週起暫停對以色列運交武器，其中包括1800枚2000磅的「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）。圖為澳洲軍人組裝「JDAM」。（歐新社）

美國國防部長奧斯汀上證實，美國自上週起暫停對以色列運交武器，其中包括1800枚2000磅的「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）。圖為澳洲軍人組裝「JDAM」。（歐新社）

2024/05/09 10:40

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）對於停火協議仍無共識，以軍7日宣布持續向拉法（Rafah）挺進。美媒《Axios》5日曾獨家披露，美國政府已於近日暫停向以色列運送美製武器，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）8日在美國參議院委員會上證實，美國上週暫停對以色列運交一批武器，包含1800枚2000磅的「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM），以及1700枚500磅炸彈。

綜合外媒報導，奧斯汀8日出席參議院撥款委員會國防小組聽證會中表示，美國將繼續採取必要行動，確保以色列有能力自衛，不過針對目前的拉法局勢，美方正根據拉法發生的事件審查近期的安全援助物資。

奧斯汀強調，以色列不該在沒有考慮及保護戰場上平民的前提下就對拉法發動重大攻擊，在美方評估狀況後，暫停運輸一批「高載荷彈藥」，但目前該如何處理這批軍火的運送作業，尚未做出最後決定。奧斯汀表示，這批武器並不是美國國會近期通過的援助以色列法案的其中一部分，而是先前就敲定要提供給以色列。

美國國務院方面也證實美方暫停運輸武器，國務院發言人米勒（Matthew Miller）指稱，對於以色列進軍拉法的計畫，美方十分重視，「當你看到這麼多人擠在這麼小的一塊地，看到以色列在該地區行動的方式時，美方擔心入侵拉法對平民的影響」。米勒表示，因此美方暫停了一批近期的援助運送，而且我們正在審視其他的援助。」

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