俄羅斯侵烏惹眾怒 瑞士棄中立國地位祭制裁25日再加強措施

瑞士在3月初放棄永久中立國立場，加入制裁行列，在25日宣布再針對俄羅斯實施一系列加強制裁措施。（路透）

2022/03/26 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引發國際制裁，瑞士在3月初放棄永久中立國立場，加入制裁行列，在25日宣布再針對俄羅斯實施一系列加強制裁措施。

根據《CNN》報導，瑞士聯邦委員會在16日審議過了歐盟實施金融制裁的個人、實體擴增名單，25日宣布實施對俄加強制裁措施，以此與歐盟對俄羅斯持續侵烏而採取的制裁措施保持一致。

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委員會聲明，「即起禁止對俄羅斯能源部門出口商品和相關服務，同時也禁止對能源領域領域企業及類似企業提供貸款或其他金融資源」，新的制裁也對進口做出規範，「禁止從俄羅斯進口鋼鐵商品，此規定同時也包括原產於俄羅斯的鋼鐵商品，並且禁止向俄羅斯出口奢侈品和海上航行用品」。

儘管如此，對俄加強制裁並非「殺無赦」，委員會表示，出於人道主義目的部分特定情況屬於例外，便於人道組織處理作業時的必要商業關係。

但針對歐盟制裁俄羅斯媒體部分，瑞士並未跟進，同時解釋原由，「儘管這些媒體被俄羅斯用來進行政治宣傳和散布虛假訊息，但委員會認為，比起阻止虛假和有害言論的傳播，用事實正面對抗它們更有效」。

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