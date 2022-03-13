歌頌侵略！小粉紅舔「俄爹」 「大翻譯運動」讓他們海外現形

The Great Translation Movement 帳號將中國網友對俄烏戰爭的留言翻譯成英文。（ 圖：翻攝自The Great Translation Movement推特）

2022/03/13 19:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，中國境內的影音網站「嗶哩嗶哩」（bilibili，網稱B站）、抖音、微博等社交平台上充斥極端言論，支持俄羅斯入侵行徑、盛讚俄國總統普廷成為輿論主流，到處都是俄國炮製的假新聞，戰爭首日甚至出現含有性騷擾意味的「接收、進口烏克蘭女性」的不當言論。不少網友透過各社群平台發起「大翻譯運動」，將中國網民主戰親俄的言論翻譯成外文，讓其他國家了解中國網路言論立場。

網友在國際知名社交新聞網站Reddit上號稱規模最大的中文社區「衝浪TV」（ChongLangTV），發起「大翻譯運動」，不過，3月2日，「衝浪TV」被以「曝光他人隱私」為由，遭永久封禁。《自由亞洲電台》質疑，這與「大翻譯運動」將中國網民主戰親俄的言論翻譯成外語，及捐款給烏克蘭有關，疑涉及中共「長臂審查」。

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「衝浪TV」在被封禁前有逾5萬3000人，解散後，成員們分散到推特、臉書、Telegram及Instagram其他社群平台繼續進行「大翻譯運動」。為了方便集中和整合訊息，在推特創建「The Great Translation Movement」官方帳號以及相關標籤「＃TheGreatTranslationMovement」，增加曝光度。

前「衝浪TV」社群成員接受德國之聲採訪時表示，這個帳號由遍佈世界各地的人登錄使用，他們都是自願性質，出於安全，成員間也不知道彼此是誰。

「大翻譯運動」由懂中、英文的使用者將中國央視網、人民日報等官方媒體內容和中國匿名網友在俄烏戰爭中支持俄羅斯開戰、吹舔「俄爹」等討論及各式奇葩言論翻譯成英文，再以圖片形式並列原文和英文翻譯轉發。

例如，一張出處不明的照片，普廷穿著西裝站在眾人前方，照片圖說 寫著「全世界一半的國家欺負這個男人」，下方中國 網友群起留言回應「不怕，有我們中國在，挺住」、 「男人的榜樣，有勇有謀」。這些討論全被翻譯成英文後放上推特。

一名成員在採訪中談到了自己這麼做的初衷：希望能夠讓更多國家的人明白，中國人並不是和中共大外宣當中的形像一樣「熱情，好客，溫良，而是驕傲，自大，民粹主義興盛，殘忍，嗜血，毫無同情心的集合體」。

他希望全世界身俱華人血統的人們，能夠脫離這些負面的情緒，真正和文明社會融為一體，為自己的愚昧而感到羞恥。

中國小粉紅秀下限，翻牆在各大社群平台狂刷意淫言論。（圖片來源：微博截圖）

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