新招！湖南逾120名官員配偶集中觀賞「落馬官員警示片」

中國湖南株洲市120餘名單位最高領導人的配偶，29日集中觀看反腐專題警示教育影片。（圖擷自澎湃新聞）

2025/03/31 08:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國官場貪腐事件頻傳，近日湖南省株洲市祭出新招，轄下機關各單位、市府事業單位、高校等120餘名單位「一把手」（單位最高領導人）的配偶，被安排集中觀看專題警示教育影片，內容是落馬官員及家屬對著鏡頭痛哭流涕懺悔。

綜合中媒報導，湖南省紀委監委（紀律委員及監察委員）29日在株洲市舉辦「好家風·好傳承」主題活動，活動以「廉潔是平安幸福」為主題。

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株洲市直屬機關各單位、市府事業單位、高校等120餘名單位「一把手」的配偶，在現場集中學習中共總書記習近平「關於注重家庭家教家風建設」的論述，觀看株洲本地案例拍攝製作的專題警示教育片《嚴正家風二》，並接受《中國規》贈書。

《嚴正家風二》記錄了落馬官員及家屬痛哭流涕懺悔的內容，中媒稱，在場觀看影片的「一把手」配偶們深受教育、深感震撼。

1名不具名的株洲市紀委監委主要負責人員表示，「現身說法的都是我們熟悉的身邊人、身邊事，希望大家以案為鑑，『不做片中事，不成片中人』」。

株洲市此前已有多名官員因貪腐落馬。近年連續3任市長王群、毛騰飛、陽衛國被查；2022年常務副市長何劍波落馬；2024年副市長、市公安局長李曉葵落馬。

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