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    戰火一觸即發！俄反戰情緒抬頭 鷹派憂亡國嗆普廷下台

    俄羅斯與烏克蘭邊境緊張，戰火一觸即發，雖然俄國當局不改強硬作風，但該國境內反戰情緒卻不斷高漲。（美聯社）

    俄羅斯與烏克蘭邊境緊張，戰火一觸即發，雖然俄國當局不改強硬作風，但該國境內反戰情緒卻不斷高漲。（美聯社）

    2022/02/15 10:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境緊張，戰火一觸即發，雖然俄國當局不改強硬作風，但該國境內反戰情緒卻不斷高漲，愈來愈多持不同立場者呼籲當局切勿入侵烏克蘭，甚至有人高呼普廷下台。

    《美國之音》報導指出，俄羅斯親西方的統一民主黨「亞博盧」13日發起反戰公開簽名請願，認為該國一旦入侵烏克蘭勢必招致惡果，不僅無數家庭與生命受到威脅，也將對作為戰爭發起方的俄國帶來災難性後果。

    這份請願書指出，當年因冷戰升溫與軍備競賽導致蘇聯解體，如今這兩者又有捲土重來的態勢，「入侵烏克蘭」將導致俄羅斯徹底被國際社會孤立，並擴大世界大戰爆發的風險。

    另一個由數百名俄羅斯知識界著名人士發起的反戰請願也在進行當中，發起方與參與者一致認為，入侵烏克蘭的戰爭將反過頭來威脅俄羅斯未來的生存，預言該國境內將出現大規模民眾反戰運動。

    值得關注的是，在上述兩個自由派陣營發起的反戰活動外，過往與其完全對立、長期批評美國、西方及北約的前蘇聯保守派陣營同樣也發起反戰活動，具影響力的俄軍退役上將也公開要求普廷下台，更稱入侵烏克蘭將導致俄羅斯亡國。

    俄國軍警界退役資深人員組成的團體「全俄軍官大會」近期頻繁發出反戰聲音，認為該國當前面臨的真正威脅並非西方而是源自內部，強調俄羅斯外部威脅雖然存在，但更加緊迫的是內部的眾多問題。

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