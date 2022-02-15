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    隨時進攻烏克蘭？普廷稱仍願以對話解決衝突

    俄總統普廷稱仍可透過對話解決烏克蘭問題。（美聯社）

    俄總統普廷稱仍可透過對話解決烏克蘭問題。（美聯社）

    2022/02/15 09:20

    〔即時新聞／綜合報導〕近日美國媒體盛傳俄羅斯最快16日入侵烏克蘭，消息一出引起各界恐慌。對此，俄國政府除了駁斥子虛烏有外，總統普廷也強調，仍願以對話方式解決烏克蘭問題。

    《衛報》報導，普廷當地時間14日分別與外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）開會。普廷指出，還是有機會透過對話解決烏克蘭問題，拉夫羅夫也向普廷表示，目前還有和西方國家談成新安全協議的空間，

    拉夫羅夫說「以我的觀點來看，我們的機會還未完全流失，固然可能稍縱即逝，但就現階段而已，我會建議持續此方向進行並深化」、「我們反對在這項需要被解決的議題上進行永無止盡的對話，但身為外交部長，我想說的是，機會總是存在。」

    俄國駐歐盟大使齊若夫（Vladimir Chizhov）接受訪問時則說，「除非我們受到挑釁，否則我們不會侵略烏克蘭。」他強調，「如果烏克蘭對俄國進行攻擊，或明目張膽殺害任何一地的俄國公民，就不要怪我們發動反擊。」

    不過美方先前已警告，俄國可能利用滲透或假訊息的方式營造親俄份子遭迫害的景象，來合理化侵略行徑。白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則在記者會上重申，「我們正處於入侵隨時可能開始的空窗期，而這可能會在本週開始。」

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