美專家：台灣比烏克蘭更重要 勿讓中國有機會侵台

美國軍事專家柯伯吉與美中專家梅惠琳認為，台灣比烏克蘭更重要，美國應聚焦捍衛台灣。（歐新社）

2022/02/14 18:32

〔編譯魏國金／台北報導〕前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）與史丹佛大學弗利曼．斯伯格里國際研究所（FSI）中國軍事安全政策專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）投書華爾街日報指出，美國應聚焦台灣而非烏克蘭，因為台灣比烏克蘭重要，不能讓中國以為美國在烏克蘭的分心是提供他們入侵台灣的機會之窗，美國必須依此行動。

標題為「烏克蘭分散對台灣的注意力」（Ukraine is a distraction from Taiwan）的文章指出，俄國入侵烏克蘭將是二戰以來歐洲最重大的武力使用，並使莫斯科處於威脅美國歐洲盟友的地位，許多美國外交政策專家主張美國重兵部署歐洲，防止俄國任何入侵是適當的應對。然而，這是大錯特錯。

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文章說，美國不再能承受全球軍事部署的負擔，原因很簡單︰越來越激進的中國。中國在國際體系中崛起為繼美國之後最強大國家，在一些計量上，中國現在已是全球最大經濟體，而其建立了與其經濟實力相稱的軍事力量，25年前，中國軍隊過時陳舊，但在超過20年國防預算異常增加，已將人民解放軍轉變成全球最強的軍隊之一。

中國的軍力現在不僅能防衛領土，也能投射軍力，除了誇耀擁有最大的海軍艦隊，中國也享有一些實力，比如某類型的極音速武器，該武器美國甚至還未完成開發。

更令人憂心的是，中國對台灣的威脅越來越迫在眉睫，習近平表明他的民族復興直至台灣統一才能成功。即使美國介入，解放軍對其征服台灣的能力越來越有信心，鑑於中國的軍事與經濟力量，中國領導高層可以合理懷疑美國或任何其他國家是否將有意義的回應其入侵台灣。

文章指出，美國必須捍衛台灣，以維護其作為自由開放印太聯盟的領導者威信。從軍事角度，台灣是西太平洋第一島鏈的關鍵環節，如果台灣落入中國之手，美國將發現更難捍衛日本、菲律賓等關鍵盟友，而中國將能投射其海空與其他軍力接近美國及其領土。台灣也是經濟發電機，是美國第九大貿易夥伴，幾乎壟斷最先進半導體技術，在台海戰後，美國將幾乎篤定無法取得相關技術。

文章說，美國若分心於其他地方，將沒有希望與中國競爭，並確保台灣的防衛。美國國防部發言人柯比近日表示美國可同時輕鬆應對中國與俄國是錯覺。將更多資源送往歐洲就是分散注意力，美國不應增兵歐洲，而是應削減兵力。

該文說，歐洲應擴增自己的軍力、為捍衛自己出更多力，這是歐洲能力所及的事，因為北約國家的整體經濟實力遠高於俄國。為了協助歐洲盟邦，美國可以提供多種形式的支持，包括提供致命性武器，同時持續維持對北約的捍衛承諾。

文章說，美國應維持對北約的捍衛承諾，但為了亞洲，特別是台灣的首要戰鬥，應珍惜其關鍵資源，阻止中國有能力主宰亞洲比發生在歐洲的任何事都重要，坦白說，台灣比烏克蘭重要，美國的歐洲盟邦應對俄國的能力，要比美國的亞洲盟邦應對中國的能力高，不能讓中國認為美國在烏克蘭的分心，提供其入侵台灣的機會之窗，美國必須據此行動。

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