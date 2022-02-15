美國轉移駐烏使館業務 布林肯：俄軍集結加速中

布林肯表示，駐基輔大使館業務已轉移至利沃夫。圖為美國駐基輔大使館。（美聯社）

2022/02/15 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰雲密布，美國政府先前全面撤離基輔大使館，並下令在烏克蘭的美國公民盡速離境。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）14日表示，美國政府正將駐烏克蘭大使館的業務從首都基輔轉移至西部大城利沃夫（Lviv），原因是俄羅斯部隊的集結速度正急劇加速中。

根據《路透》報導，布林肯14日在一份聲明中指出，由於俄軍集結速度加快，出自於對當地使館人員安全的擔憂，美國政府決定將駐基輔大使館的業務轉移至利沃夫，利沃夫距離波蘭邊境僅80公里。

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布林肯保證，轉移使館業務絕不會降低美國對烏克蘭主權及領土完整性的支持，美國外交人員也將會與烏克蘭政府持續接觸。布林肯說，美國正持續向俄羅斯施加壓力，要求俄國以外交途徑解決此事。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在記者會中指出，俄羅斯入侵烏克蘭可能會導致大規模暴力行為及破壞，預計出現的生命損失並不會區分人種，「不管是美國人、烏克蘭人還是其他人都一樣」。普萊斯強調，轉移使館業務的行動是基於美方親眼所見的狀況，俄軍持續集結，目前也還沒有注意到任何俄軍「降級」的跡象。

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