哥倫比亞與以色列斷交 轟以國總理「種族滅絕」

哥倫比亞總統裴卓1日宣布將與以色列斷交，砲轟以國總理納坦雅胡對加薩進行「種族滅絕」。（法新社）

2024/05/02 10:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）當地時間1日宣布，自翌日起與以色列斷交，他抨擊以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）圍困加薩走廊是「種族滅絕」行徑。

綜合媒體報導，裴卓1日在哥倫比亞首都波哥大（Bogota）的勞動節集會中表示將與以色列斷交，因為該國政府有一位種族滅絕的領袖。」

請繼續往下閱讀...

裴卓重砲抨擊以色列總理納坦雅胡及其所領導的極右翼政府。裴卓一直嚴厲批評以國與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的殘酷戰爭。

以哈戰爭爆發後，玻利維亞率先於去年10月底與以色列斷交；哥倫比亞、智利及宏都拉斯等多個拉美國家則紛紛召回大使，表達對以國不滿。

以色列外交部長卡茲（Yisrael Katz）則在社群平台X上回擊，裴卓兌現了獎勵哈瑪斯及「強暴犯」的承諾，稱歷史將銘記裴卓和「卑鄙怪物」站在同一陣線；卡茲並強調，充滿仇恨的反猶總統將無法破壞以國與哥倫比亞的關係。

El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás - y hoy cumplió su promesa.



La historia recordará que Gustavo Petro @petrogustavo decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron… — ישראל כ”ץ Israel Katz （@Israel_katz） May 1, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法