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不信任習近平！皮尤調查：81％美國人對中國持負面看法

「皮尤研究中心」民調顯示，有81％的美國人對中國抱持負面看法，在美中關係部分則有42％美國人將中國視為「敵人」。（美聯社）

「皮尤研究中心」民調顯示，有81％的美國人對中國抱持負面看法，在美中關係部分則有42％美國人將中國視為「敵人」。（美聯社）

2024/05/02 07:36

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）1日公布民調，結果顯示有81％的美國人對中國抱持負面看法，在美中關係部分，有42％美國人將中國視為「敵人」。

根據《美聯社》報導，「皮尤研究中心」民調結果顯示，有81%的美國人對中國持負面看法，其中有43％對中國抱持「非常負面」看法，今年已經是連續第5年有8成美國人對中國持負面看法。

在中國國家主席習近平的評價方面，美國人對習大多抱持負面評價，約有8成美國人表示，他們對習近平在國際事務上做出正確決定並沒有信心；另外有大約10％的受訪者稱「從沒聽過習近平」。

近年來美中競爭白熱化，「皮尤研究中心」民調結果發現，有42％的美國人認為中國是「美國的敵人」，是皮尤研究中心自2021年訪問此議題以來最高。有50％美國人將中國視為「競爭對手」，將中國視為合作夥伴的美國人僅有6％。

共和黨人和立場偏共和黨的獨立選民對於中國抱持負面看法的比例，是民主黨人及立場偏民主黨人士的兩倍以上，前者對中國的敵意更強。報告指出，年長的美國人、保守派共和黨人以及對美國經濟抱持負面看法的人，對中國會更加批判，也更有可能將中國視為敵人。

「皮尤研究中心」在4月1日至7日針對3600名美國成年人進行線上調查，誤差約正負2.1個百分點。

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