紐時：美軍抗中 亞太部署新武器系統

紐約時報指出，美軍對亞太地區除擴大盟國基地使用外，也部署系列新型武器系統。圖為上月美菲軍演發射愛國者飛彈。（路透檔案照）

2024/05/02 05:30

特種部隊訓練員 持續派駐台灣

〔國際新聞中心／綜合報導〕面對中國步步進逼，紐約時報指出，美國總統拜登自上任後實施反制戰略，除擴大美軍對亞太地區盟國基地使用外，也部署系列新型武器系統。美國國防部負責印太安全事務的助理部長瑞特納（Ely Ratner）指出，二○二三年是美國在印太地區軍力態勢「一世代以來最具變革性的一年」。

部隊轉型機動、小規模 分布印太各角落

瑞特納指出，主要的變化是讓美軍以規模較小、機動性更強的部隊，分布在印太各個角落，而非集中在東北亞的大型基地，這些部隊包括在沖繩重新訓練和裝備的美國陸戰隊濱海戰鬥團，現在將具備攻擊海上艦艇的能力，以對抗可能鎖定航空母艦或沖繩、關島等美軍前哨基地的中國人民解放軍部隊。

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日本也將首次獲得多達四百枚「戰斧」巡弋飛彈，可從一八五○多公里外攻擊海上船艦和陸地目標。

美國也在菲律賓取得額外四個基地的使用權，若華府和馬尼拉同意在這些基地部署進攻性武器，美國戰機和機動飛彈發射器將可望進駐。此外，美國也持續將武器和陸軍特種部隊訓練員派往台灣。

嚇阻中國 增加海上巡邏、強化陸戰能力

對美軍而言，新嚇阻措施由兩個部分組成：一是增加海上巡邏活動，二是增強陸地部隊的能力。就第一個部分而言，美國海軍將參與更多聯合演習，包括在台灣附近與日本自衛隊聯合操練，以及在南海與菲律賓海軍聯合演訓。至於第二個部分，駐紮在太平洋地區的陸戰隊和陸軍部隊，最近已經部署車載型機動中程和長程飛彈。這些飛彈發射車可藉由「魚鷹」運輸機或大型貨機迅速移動，以躲避中國反擊。

此外，美國陸軍派往亞太地區的新型「多領域特遣隊」（MDTF），也可以在島嶼之間重新部署部隊和飛彈發射裝置。

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