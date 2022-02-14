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    波蘭準備接收烏克蘭難民 德國增兵立陶宛加強防禦

    波蘭外交部副部長普希達克茲（Marcin Przydacz）今天受訪時表示，華沙幾週以來一直在安排計畫，準備在必要時接收難民。（歐新社檔案照）

    波蘭外交部副部長普希達克茲（Marcin Przydacz）今天受訪時表示，華沙幾週以來一直在安排計畫，準備在必要時接收難民。（歐新社檔案照）

    2022/02/14 23:48

    〔中央社〕歐盟中與烏克蘭接壤的最大國波蘭，正準備在俄羅斯攻擊烏克蘭情況下接收烏國難民。北大西洋公約組織（NATO）今天則派一批德國士兵抵達立陶宛加強波羅的海防禦。

    美聯社報導，鑒於俄烏情勢緊繃，一些國家已將駐烏克蘭外交人員局部或全部撤離。但波蘭表示，它目前仍維持在烏克蘭的外交運作，以防必要時可協助大批烏克蘭人流亡。

    波蘭外交部副部長普希達克茲（Marcin Przydacz）今天接受波蘭Radio Plus電台訪問時表示，華沙幾週以來一直在安排計畫，準備在必要時接收難民。

    波蘭近幾年流入大量烏克蘭經濟移民，尤其在俄羅斯2014年併吞原屬烏國的克里米亞後。由於烏克蘭人和波蘭人皆為斯拉夫民族，語言和習俗相似，烏克蘭移民填補波蘭的勞動市場缺口，因此在當地大致上受到歡迎。

    不過普希達克茲說，波蘭希望烏克蘭的情勢不會惡化；但波蘭也準備因應任何可能性。「在最壞情況下，（難民）人數不是只有幾十萬，還要多很多。」

    一些東歐國家也正在做類似準備，尤其是和烏克蘭接壤的國家。烏克蘭除了東邊和俄羅斯接壤、北邊和白俄羅斯相鄰，其他接壤國家包括歐盟中的波蘭、斯洛伐克、匈牙利和羅馬尼亞，以及不屬於歐盟的摩爾多瓦。

    另一方面，北約「增強前沿駐軍」（Enhanced Forward Presence）戰鬥群的一名發言人表示，德軍一架A400M運輸機今天載送約70名士兵抵達波羅的海國家立陶宛。

    路透社報導，這是北約鑒於區域瀰漫俄羅斯可能入侵烏克蘭的疑慮，而安排數項軍事部署的第一步。

    這名發言人說，區域除了北約現有兵力，德國增兵預計共會達到360人。新部署項目除了偵查兵和砲兵、從德國各地單位徵調的軍醫，還有約100輛自走砲車和其他戰車，預計本週內陸續抵達。

    北約駐立陶宛部隊德國指揮官安德雷（Daniel Andrae）中校告訴記者：「這是釋出一個強烈訊號，顯示德國在必要下願意且能夠立即強化戰鬥群。」他還表示，只要有需要，這批增兵就不會撤離。

    德國總理蕭茲（Olaf Scholz）預計今天抵達烏克蘭首都基輔和總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，除了展現德國對烏克蘭的支持，也盼協助避免戰爭。蕭茲明天則將飛往莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

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