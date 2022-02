俄烏局勢一觸即發 西方盟邦持續軍援烏克蘭

2022/02/14 07:51

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯局勢高度緊張,西方盟邦持續援助烏克蘭各項軍事武器,立陶宛向烏克蘭空運一批刺針防空飛彈,美國則是載運180公噸軍火抵達烏克蘭。

立陶宛向烏克蘭運送一批刺針防空飛彈及彈藥,烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)在推特發文表示,感謝立陶宛政府及人民的支援,「烏克蘭和立陶宛的關係非常密切,已經持續許久,對我們的百年友誼和彼此間的支持十分感激」。

除了立陶宛以外,美國也持續對烏克蘭進行軍備援助,列茲尼科夫指出,烏克蘭已從美國收到17架次、約1500噸的彈藥及軍備,13日又有兩架運輸機載運180噸彈藥協助烏克蘭加強防禦,對此十分感謝。

《路透》報導指出,烏克蘭軍方官員表示,烏克蘭在各盟國協助下已加強武裝力量,包括美國及英國提供反戰車系統,波羅的海三國提供防空飛彈,烏克蘭也已經向土耳其購買一批無人機。

