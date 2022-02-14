俄烏局勢一觸即發 西方盟邦持續軍援烏克蘭

立陶宛向烏克蘭運送刺針飛彈及彈藥。（路透）

2022/02/14 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯局勢高度緊張，西方盟邦持續援助烏克蘭各項軍事武器，立陶宛向烏克蘭空運一批刺針防空飛彈，美國則是載運180公噸軍火抵達烏克蘭。

立陶宛向烏克蘭運送一批刺針防空飛彈及彈藥，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在推特發文表示，感謝立陶宛政府及人民的支援，「烏克蘭和立陶宛的關係非常密切，已經持續許久，對我們的百年友誼和彼此間的支持十分感激」。

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除了立陶宛以外，美國也持續對烏克蘭進行軍備援助，列茲尼科夫指出，烏克蘭已從美國收到17架次、約1500噸的彈藥及軍備，13日又有兩架運輸機載運180噸彈藥協助烏克蘭加強防禦，對此十分感謝。

《路透》報導指出，烏克蘭軍方官員表示，烏克蘭在各盟國協助下已加強武裝力量，包括美國及英國提供反戰車系統，波羅的海三國提供防空飛彈，烏克蘭也已經向土耳其購買一批無人機。

the same bird. the same landing. the same Stingers ???????????????????????? pic.twitter.com/IAWmBKfKrX — Oleksii Reznikov （@oleksiireznikov） February 13, 2022

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