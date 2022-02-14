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    防戰火引爆！德國動起來 總理蕭茲本週訪烏、俄

    德總理蕭茲14日將造訪烏克蘭，15日飛往俄羅斯。（美聯社）

    德總理蕭茲14日將造訪烏克蘭，15日飛往俄羅斯。（美聯社）

    2022/02/14 00:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯、烏克蘭情勢緊張，歐盟不斷試圖透過外交手段避免歐洲戰爭爆發。繼今年歐盟輪值主席國法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7、8日先後造訪俄烏兩國，另一歐洲大國德國的總理蕭茲（Olaf Scholz）本週一（14日）起也將首次以總理身分拜訪俄烏兩國，協助緩解不斷升級的緊張情勢。

    根據《美聯社》報導，俄烏戰事一觸即發，德國政府本月4日就宣布，蕭茲將於14日抵達烏克蘭首都基輔（Kiev），15日再飛往俄羅斯首都莫斯科（Moscow），分別與兩國元首進行雙邊會談，協助緩解緊張關係，這也是蕭茲去年12月接任德總理以來，首度訪問俄國與烏國。德外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）已先行在7日訪問烏克蘭。

    而在出發之前，蕭茲對俄態度也轉趨強硬，警告俄總統普廷（Vladimir Putin）切勿輕忽歐盟和北約成員國的團結與決心，直言歐洲乃至全世界，大家都想要和平，強烈呼籲俄羅斯勿升高對立局勢，若俄國真的進犯烏國，莫斯科將遭遇嚴重的政治、經濟和戰略後果！

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