烏克蘭緊急應變指南曝光！戰前準備、戰時逃難路線一次看清楚

俄烏邊境危機迫在眉睫，烏國媒體整理了緊急應變指南，讓民眾了解戰前該做哪些準備，以及遇到戰爭時該如何應對或逃難。俄羅斯軍演示意圖。（路透）

2022/02/13 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境危機迫在眉睫，烏國歷史最久的英文媒體《基輔郵報》特別整理了緊急應變指南，讓民眾了解戰前該做哪些準備，以及遇到戰爭時該如何應對或逃難。

據《基輔郵報》報導，烏克蘭政府之前曾提供長達14頁的應急手冊，建議民眾準備好裝有基本物品的行李包，裡面應放有可讓人撐過72小時的水和食物、護照或其他身分證明、財產文件、現金、金融卡和手機充電器。

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另外，可選擇放入收音機、手電筒、指南針、手錶、多功能工具、刀子、垃圾袋、筆記本、鉛筆、針、線、打火機、火柴、保暖衣物、內衣、舒適的鞋子、個人衛生用品、藥物等等。

行李包同時還應包含急救箱，需備有醫用酒精、橡膠手套、彈性繃帶、無接觸人工呼吸輔助器、剪掉傷患衣物的剪刀、不同尺寸的紗布、乾淨的止血布條以及可用來固定傷者肢體的用品。

應急手冊建議，民眾應該提前確認自己的血型，過敏狀況和最近的防空洞位置，如果聽到外面不斷響起空襲警報，必須立即打開官方電視台或廣播頻道，等待當局進一步指示，假如決定轉移到不同的地方，請確認車子的油量足夠並攜帶紙本地圖。

民眾在離開住處前，記得要切斷水電和天然氣管線，將所有窗戶關上並蓋好通風口，如果需要他人幫助才能撤離，請將白色衣服放在窗外或繫在門把手上。另外，家中的小孩應該提前記好自己的相關資料，例如全名、出生年月日、住處地址、準備前往的目的地等等，避免在外走散迷路。

如果選擇就地避難，請確保家裡有充足的飲食和滅火器，用膠帶貼好窗戶加固，並以衣服塞住門縫與通風口。假如發生砲擊可以躲在浴室裡或立刻跑到最近的防空洞，千萬不要站在窗戶旁邊。

若是空襲時人在外面，請尋找寫有「避難所」的場地躲藏，並一直停留到轟炸結束為止，如果真的一時之間無處可逃，至少要找到可以遮蔽全身的地方，不要留在車輛旁邊。

另外，考慮到戰時黑海、空域、東部道路應該都會被封鎖，最有可能逃難的就是通過西部陸路，而烏西地區和5個國家接壤，分別為波蘭、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞和摩爾多瓦，其中前3個都是申根國家，若是沒有申根豁免或簽證者恐怕無法進入。

假如是申根國公民或持有申根簽證，則可從26處檢查站進入波蘭、匈牙利或斯洛伐克，但大多數站點都只能以車輛通行，只有3個檢查站能步行通過。

至於烏克蘭和羅馬尼亞、摩爾多瓦的交界處，則分別有10個和56個檢查站，因此往摩爾多瓦方向是擁有最多過境站點的地方，而且大多數都允許步行進入。

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