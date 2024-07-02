爆乳泰女原來是「他」？大鬧101小CK專櫃暴走姊 遭爆是男兒身

身穿爆乳洋裝的外國女子在台北101「小CK」專櫃砸店鬧事。（圖翻攝自Threads）

2024/07/02 18:45

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北101「小CK」（Charles&Keith）專櫃近日遭爆乳泰國籍女子鬧事砸店，她被警方強制送醫。今（2日）有消息指稱，那名泰籍女子其實是男兒身！

週日下午，身穿爆乳洋裝的外國女子在101小CK專櫃叫囂丟東西，還將商品掃落地上，更出手襲擊店員，引來不少逛街民眾圍觀，還有人將過程拍下PO網，掀起熱議。

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警方和醫護人員獲報到場後，發現女子因為語言關係無法溝通，加上情緒亢奮且出現攻擊傾向，判斷即便請來翻譯也無法有效溝通，警方當場依警職法第19條1項1款「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險」執行管束並將其強制送醫。

綜合媒體報導，事發當天，一名自稱是泰籍女子的台灣友人拿了一本護照交給員警，警方一看發現該名女子其實是男兒身，現年29歲。但警方想進一步詢問時，友人稱只與鬧事者認識幾天而已，不清楚其他個資。不過該名人士具體身分、性別等資訊還有待證實。

另外，移民署表示，該名泰籍人士以合法身分來台灣，目前還是合法停留，之後出院將任由其自行離境。

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