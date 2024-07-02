為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

爆乳泰女原來是「他」？大鬧101小CK專櫃暴走姊 遭爆是男兒身

身穿爆乳洋裝的外國女子在台北101「小CK」專櫃砸店鬧事。（圖翻攝自Threads）

身穿爆乳洋裝的外國女子在台北101「小CK」專櫃砸店鬧事。（圖翻攝自Threads）

2024/07/02 18:45

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北101「小CK」（Charles&Keith）專櫃近日遭爆乳泰國籍女子鬧事砸店，她被警方強制送醫。今（2日）有消息指稱，那名泰籍女子其實是男兒身！

週日下午，身穿爆乳洋裝的外國女子在101小CK專櫃叫囂丟東西，還將商品掃落地上，更出手襲擊店員，引來不少逛街民眾圍觀，還有人將過程拍下PO網，掀起熱議。

警方和醫護人員獲報到場後，發現女子因為語言關係無法溝通，加上情緒亢奮且出現攻擊傾向，判斷即便請來翻譯也無法有效溝通，警方當場依警職法第19條1項1款「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險」執行管束並將其強制送醫。

綜合媒體報導，事發當天，一名自稱是泰籍女子的台灣友人拿了一本護照交給員警，警方一看發現該名女子其實是男兒身，現年29歲。但警方想進一步詢問時，友人稱只與鬧事者認識幾天而已，不清楚其他個資。不過該名人士具體身分、性別等資訊還有待證實。

另外，移民署表示，該名泰籍人士以合法身分來台灣，目前還是合法停留，之後出院將任由其自行離境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
泰籍女子101專櫃失控暴走 台北101報警處理
2024/06/30 19:19

泰籍女子101專櫃失控暴走 台北101報警處理
101小CK遭砸店！鬧事爆乳泰女強制送醫 專櫃曝損失狀況！
2024/06/30 18:38

101小CK遭砸店！鬧事爆乳泰女強制送醫 專櫃曝損失狀況！

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
爆乳鏤空泰女101專櫃失控暴走 身無證件遭強制送醫
2024/06/30 18:59

爆乳鏤空泰女101專櫃失控暴走 身無證件遭強制送醫

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播