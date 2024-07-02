愛文芒果也瘋「韓流」 台南蒸熱外銷量創新高

受惠於關稅減免，台灣愛文芒果銷韓暢旺，南瀛農產國際行銷公司玉井蒸熱廠全力趕貨。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/02 18:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕本土愛文芒果的香甜可口，品質舉世聞名，台南玉井蒸熱廠今年外銷韓國的成績亮眼，累計處理量已超過421公噸，創下歷來新高，且紀錄持續推進中，受歡迎程度可見一斑。

南瀛農產國際行銷公司總經理余清永表示，主要是當地政府力推關稅減免措施，且延長至9月，貿易商積極搶進，讓台灣愛文芒果在「韓流」效應下，帶動了出口的營運表現。

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有市政府官股經營的南瀛農產國際行銷公司全力推動外銷，根據統計，玉井廠6月迄今，蒸熱、檢疫後外銷日本、韓國的愛文，累積已近576公噸，數量幾乎是去年的兩倍。

余清永指出，截至目前，今年玉井蒸熱廠處理的愛文，逾7成銷韓，績效遠超過出口日本，顯見台灣水果也趁著關稅優惠之際，積極搶攻當地市場。

余清永強調，市長黃偉哲指示下，玉井蒸熱廠全力配合外銷，正值產季的台南芒果，得以順利出貨，大舉進軍韓國，品質不怕競爭，有助於未來的市場版圖開拓。

余清永說，玉井廠的愛文蒸熱處理量，全台居冠，去年出貨的愛文，外銷至日本、韓國的約各佔一半，現在比例則完成拉開，且呈現懸殊態勢。

余清永強調，現階段玉井廠每天作業產能約10公噸，上午出貨韓國，進場處理的愛文大排長龍，在貿易商的推動下，連同外銷日本的總蒸熱量，可望創4年來新高。

余清永提到，南韓當局為了抗通膨，針對特定產品祭出關稅減免政策，希望穩定國內物價，在當地本來就受到歡迎的台灣愛文芒果跟著受惠，也讓協助蒸熱、檢疫的玉井廠忙碌不已。

受惠於關稅減免，台灣愛文芒果銷韓暢旺，南瀛農產國際行銷公司玉井蒸熱廠全力趕貨。（記者吳俊鋒攝）

受惠於關稅減免，台灣愛文芒果銷韓暢旺，南瀛農產國際行銷公司玉井蒸熱廠全力趕貨。（記者吳俊鋒攝）

準備外銷韓國的愛文芒果，等候蒸熱，大排長龍。（記者吳俊鋒攝）

蒸熱、檢疫後的愛文，完成裝箱，等待外銷出貨。（記者吳俊鋒攝）

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