「蚵男」好讚！繼承百年家業 25歲蔡尚祺快樂插蚵去

蔡尚祺出身漁民世家，繼承家業在彰化伸港海邊樂當「蚵男」。（蔡尚祺提供）

2024/07/03 22:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕好一個「蚵男」！彰化縣伸港鄉蚵寮村25歲的「蚵男」蔡尚祺，家族世代都是漁民，原本父親希望他能好好念書，不要再「討海」了，他卻是愛上出海的日子，大學畢業就直接繼承家業，快樂當漁民。

蔡尚祺表示，父親因為世代討海，希望他能念書去上班，爸爸看他念書提不起勁，就用激將法要帶他去海上看看，就是要讓他吹海風、曬太陽、吃苦頭。沒想到，卻因此讓他愛上了插蚵、捕魚的工作，他覺得討海的日子真是太迷人了。

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父親眼看自己的用心良苦完全失效，就只好尊重兒子的選擇，蔡尚祺決定進入建國科大夜間部求學，白天就可以跟著父親一起學習，才發現漁民工作處處都是學問，光是要抓鰻苗，就要天時與地利的搭配，而插蚵與乘著膠筏去捕魚，不只是考驗技術，在極端天候的環境下，有時候等待豐收，更要老天爺來幫幫忙。

蔡尚祺表示，雖然在濱海漁村長大，但年輕一輩接掌父業當漁民的人，還是很少數，他跟同年齡上班族朋友相比，最大的好處就是時間很自由，不必打卡，想要平日放假或是出國都可以。但他必須配合潮汐時間出海，蚵仔或是漁獲收成，難免也會起起伏伏，只能拚盡全力而後聽天命。

縣議員賴清美說，非常難得在漁村見到年輕漁民，不只是念完大學，還願意接掌家業，一起跟著長輩剖蚵、賣蚵，讓養蚵產業不會出現斷層。

蔡尚祺樂當漁民，跟著長輩一起剖蚵。（賴清美提供）

蔡尚祺喜歡當漁民，完全不怕日曬雨淋，以插蚵維生。（蔡尚祺提供）

今年25歲的蔡尚祺樂當漁民，跟著長輩一起剖蚵。（賴清美提供）

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