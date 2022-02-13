俄羅斯3面包圍烏克蘭 烏東、白俄、克里米亞屯兵點一次看清楚

俄羅斯3面包圍烏克蘭，其中俄國境內葉利尼亞軍事基地的戰車、步兵戰車和彈道飛彈發射車約有700輛，最近幾天已被移到更靠近俄烏邊境的地方。（路透）

2022/02/13 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國估計，俄羅斯已在烏克蘭邊境集結超過10萬名士兵，入侵行動迫在眉睫，雖然歐美紛紛展開外交行動避免戰爭爆發，但分析人士透露俄軍對烏國的威脅持續存在，目前最引人關注的屯兵地點分別為烏東與俄國邊界、北線的白俄羅斯境內、南線的克里米亞。

據《CNN》報導，烏東分裂地區頓內茨（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）是最吸引關注的地方，分析人士認為，俄國透過繼續加強附近本來就存在的軍事部署，讓當地成為最容易觸發戰爭的區域。

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從衛星照片可以看到，俄國境內葉利尼亞軍事基地於2021年底有大量軍武設備進駐，其中包括戰車、步兵戰車和彈道飛彈發射車共約700輛，最近幾天已被移到更靠近俄烏邊境的地方。

同時，和烏克蘭東北接壤的庫斯克州、別爾哥羅德州近來軍事活動加劇，通常駐紮在莫斯科附近的第一近衛坦克軍團已經移動到最佳地點集結，以便在庫斯克州至基輔的入侵路線上進行快速裝甲進攻。

另外，由於白俄羅斯相當親俄，因此俄軍借道進攻烏克蘭的可能性也很高，北約估計俄國目前在白俄部署3萬名兵力和特種部隊、蘇-35戰鬥機、伊斯坎德爾彈道飛彈和S-400防空系統，是冷戰以來俄羅斯在白俄最大的軍事集結。

不過，從白俄進攻基輔的路線困難重重，因為軍隊必須要穿越平斯克沼澤地，在1941年納粹德國入侵蘇聯的巴巴羅薩行動期間，沼澤就嚴重影響德軍挺進的速度，軍事專家指出，一旦天氣變得潮濕起來，那麼機械化部隊就很難穿越此處。

在克里米亞方面，衛星圖像公司Maxar注意到當地出現超過550個行軍帳篷，此外還有數百輛軍事車輛，同時，克里米亞黑海港口城市塞凡堡也集結了6艘大型兩棲登陸艦。分析師認為，俄軍可以藉此對烏國黑海港口敖得薩展開攻擊，從南邊滲透入侵。

俄國在白俄羅斯的軍事部署。（歐新社）

克里米亞出現大量俄軍帳篷，還有數百輛軍事車輛。（歐新社）

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