美俄元首急電1小時 拜登重申：俄若入侵將付出慘痛代價

拜登與普廷通話一小時，拜登重申，若俄羅斯入侵烏克蘭，將讓俄羅斯付出慘痛代價。（美聯社）

2022/02/13 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭戰雲密布，美國總統拜登12日與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）進行電話會談，拜登在電話中警告普廷，若俄羅斯入侵烏克蘭，美國將會果斷回應，讓俄羅斯付出慘重代價。

綜合外媒報導，美國白宮指出，拜登告訴普廷，俄羅斯入侵烏克蘭將引起大規模的「人類苦難」，西方致力於透過外交手段結束這場危機，目前已為其他狀況作好準備。拜登重申，若俄國入侵烏克蘭，美國及盟友們將果斷作出回應，迅速讓俄羅斯付出慘重代價。

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拜登與普廷通話約1小時，克里姆林宮表示，普廷告訴拜登，華府並沒有考慮到俄羅斯關切的主要癥結點，包括北約擴張及停止向烏克蘭部署攻擊型部隊等關鍵因素上，俄方並沒有得到美方的實質回覆。克里姆林宮顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）指出，此次對話是因為西方的反應「歇斯底里」，荒謬地認為俄羅斯會入侵烏克蘭，拜登的說法大多數與美國及北約1月26日對俄羅斯提出的說法重複。

雖然拜登與普廷通話1小時，但拜登政府一名官員透露，美俄元首此次會談並沒有實質上的突破。另一名美國官員表示，目前還不清楚普廷的決定，但俄羅斯現在逐步行動，仍須作好最壞打算。

針對可能的入侵計畫，俄羅斯全盤否認，但俄軍已在烏克蘭邊境集結超過10萬名士兵，並在白俄羅斯境內進行演習，以北面白俄烏克蘭邊境、俄烏邊境及克里米亞「三面包圍」方式包圍烏克蘭。美國政府官員強調，俄羅斯集結的軍力已達到可迅速入侵的規模。

拜登政府官員透露，美俄元首此次會談並沒有實質上的突破。圖為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

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