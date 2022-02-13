戰事一觸即發！ CSIS分析俄軍將從這「三線」進攻烏克蘭

CSIS分析俄軍進攻烏克蘭可能的路線。圖為俄國總統普廷。（歐新社）

2022/02/13 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏邊境情勢緊張，戰火一觸即發，不少國家都已通知公民盡快離開烏克蘭，美國更有消息人士認為俄羅斯可能在本月16日對烏發起進攻。在各界關注俄烏情勢是否進一步演變成熱戰之際，美智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）分析俄國若真的舉兵入侵烏國，最有可能的進攻路線有3條，且這3條線會同時並進，讓烏國政府無法兼顧。

綜合媒體報導，CSIS近日分析俄國軍隊對烏國的進攻選擇，主要有北、中、南3線。北線部分，又有3種入侵選項，其一從俄國布良斯克州（Bryansk）位於邊境的農村，派坦克等重裝部隊南下，攻進切爾尼戈夫（Chernihiv）；其二是從邊境城鎮特里波什里（Troebortnoe）進攻科諾托普（Konotop）及涅任（Nizhyn）這2座城市；其三是借道白俄羅斯，利用鐵路系統運送裝甲車和坦克，繞行該國馬祖爾市（Mazur）入侵科羅斯堅（Korosten）。以上3個選項的目的都是進逼烏國首府基輔（Kiev）。

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中線部份則有2種入侵選項，其一是從位於俄烏邊境的別爾哥羅德（Belgorod）進軍入侵烏國第二大城米達列斯（Metalist），接著攻佔波塔瓦（Poltava）及重工業發達的克勒曼楚（Kremenchuk）；其二則是從兩國主權爭議城市頓涅茨克（Donetsk）進犯烏國第四大城丹伯貝佐斯基（Dnepropetrovsk）或紮波羅熱（Zaporizhia）。目的為優先將烏國中部重要電力來源與重工業城市拿下。

南線部份則是海上路線，俄國可從2014年佔領來的克里米亞半島出發，進佔皮里柯普地峽（Perekop Isthmus），控制亞速海（Azov）主導權與淡水資源；得逞後再襲擊別爾江斯克（Berdyansk）、馬里烏波爾（Mariupol）等沿海重鎮，阻斷烏國港口和對外聯絡途徑。

CSIS表示，俄方很可能會從上述3線同時進軍，讓烏國無法兼顧戰局，導致防禦力量減弱。不過基輔智庫「Maidan of Foreign Affairs」外交政策與安全專家、前烏國國防助理部長卡拉（Alexander Khara）表示，若有事態發生，敵軍將面臨的是正規部隊與地區部隊總計26萬，以及40多萬退伍軍人的反擊，他還強調，「我們的軍人即便退役，也絕不會對別人心軟」！

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