日本50歲大叔爬山遭遇2頭野熊 使出「空手道絕技」擊退
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道今天（25日）發生人熊衝突事件，來自愛知縣的50歲男子到名寄市旅遊，為了看非常知名但位置偏遠的瀑布，獨自爬山遭遇2頭野生熊，其中一隻隨即朝他攻擊，他則以空手道與熊對決，雖然受傷，所幸最後成功嚇跑2頭野熊。
綜合日媒報導，大膽與野熊展開對決的50歲男子名字是福田正人，他日前到北海道名寄市旅遊，今天打算到著名觀光勝地「比翼瀑布」玩。報導指出，這處瀑布地點較偏遠，汽車不能到，他先開車進入山區，早上10點左右抵達在距離瀑布2公里處停車，開始爬山。
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根據福田正人回憶，他走在林間小路時，突然聽到一陣沙沙聲，接著就竄出2頭野熊，身高約有1.3到1.5公尺，其中一隻熊甚至不斷靠近他。當時他心想，「這樣下去我可能會死」，加上自己曾學過空手道，為了保命，他立即使出空手道絕技，抬起右腳、直接朝野熊臉部狠狠踢去，讓野熊嚇得當場後退，不再上前。
福田正人描述，另一隻野熊全程都保持距離，而他趁著2頭野熊不注意，迅速溜回車裡，拿出手機拍攝，發現野熊還站在半山腰，明顯保持緊戒狀態，隨後才往深山走去。大約在上午11點半，福田正人向警方通報遭遇野熊，同時透露右腳在踢熊熊過程中挫傷，相當疼痛。
北海道警方透露，截至本月24日，當地已有105人通報看到熊，或是發現熊腳印與糞便，比上個月多出1倍，其中有1頭熊確定被消滅。警方也提醒，初夏是野熊頻繁出沒的季節，民眾到山區或海邊時，務必記得配戴鈴鐺等能發出聲音的物品，可以防止野生動物靠近，或攜帶驅熊噴霧等。
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