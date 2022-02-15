烏克蘭︰俄早已展開混合戰

俄可能攻烏的4條戰線

2022/02/15 05:30

網路攻擊、經濟施壓和虛假炸彈威脅 擾亂烏國內部穩定

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭危機進入關鍵一週，美國十三日繼續警告，俄國「隨時」可能入侵烏克蘭，但德國總理蕭茲仍按計畫出訪基輔和莫斯科，呼籲莫斯科為局勢降溫，並警告一旦莫斯科出手，勢必遭到制裁。與此同時，烏克蘭官員指出，俄國早就啟動對烏「混合戰」，現在正透過網路攻擊、經濟施壓和虛假的炸彈威脅，擾亂烏國內部穩定。俄羅斯總統普廷的老友、芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）也對俄烏和平前景不甚樂觀，警告兩國可能爆發戰事。

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美國︰嚴防俄嫁禍行動

針對媒體指稱美國情報顯示，俄國最快十六日攻打烏克蘭，美國官員表示無法證實。不過，白宮國家安全顧問蘇利文重申，華府會繼續與全球分享最新資訊，防範莫斯科刻意製造「嫁禍行動」，為出兵炮製藉口。他指出，烏克蘭邊境俄軍已達可快速行動的規模，一旦普廷下令，可能會先以大量飛彈和炸彈展開空襲，地面部隊接著橫掃烏國領土，平民百姓將陷於戰火之中。

烏國國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）十三日透過「推特」表示，美國援助的一八○噸軍火已抵烏，立陶宛也空運一批「刺針」（Stinger）防空飛彈和其他軍火給烏，迄今烏國已接收十七架次運輸機送來的一千五百噸軍火，包括美、英的反坦克系統，以及土耳其的無人機，對烏國戰力有極大助益。

烏總統邀訪 拜登未回應

與此同時，美國總統拜登十三日與烏國總統澤倫斯基通電話一小時，同意繼續尋求透過外交和威懾方式，回應俄軍擴增威脅。澤倫斯基也邀請拜登在近日內訪烏，認為此舉有助於穩定局勢、降低衝突，但拜登並未正面回應。

德國總理出訪烏俄斡旋

德國總理蕭茲十四日將與烏國總統澤倫斯基會面。德國政府消息透露，蕭茲將與澤倫斯基討論如何延續德、法、烏、俄的「諾曼第模式」談判，但不會討論烏國加入北大西洋公約組織（NATO）一事。烏國駐英國大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）十四日一度向英國廣播公司（BBC）表示，烏國可能放棄加入北約以避戰，但隨即做出澄清，指加入北約和歐盟已寫入烏國憲法，不會重新考慮相關決定，將尋求與英、美簽訂雙邊協議，在危機中自保。

華爾街日報指出，烏國官員表示，俄軍及其代理人早就對烏國展開「混合戰」，準備複製二○一四年侵佔克里米亞的劇本，對烏採取網路攻擊、經濟干預，以及近期頻頻發生的虛假炸彈威脅，目的是削弱烏國內部團結、製造恐慌，以激起人民不滿，再伺機干預。如此一來，俄國不必實際開戰，即可繼續施壓烏國，西方國家也難以制裁。

俄羅斯國防部1月26日發佈的影片顯示，俄軍坦克部隊在俄國南部與烏克蘭接壤的羅斯托夫（Rostov）地區教練場舉行演習。（美聯社）

俄羅斯可能入侵烏克蘭，圖為烏國港口城市馬立波（Mariupol）一名79歲婦女，13日在士兵指導下練習使用AK-47步槍，準備在必要時保衛親人及家園。（美聯社）

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