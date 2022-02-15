俄羅斯傭兵在烏克蘭潛伏 恐為俄軍製造入侵藉口

安全人士聲稱，已有多名俄國傭兵在潛伏於烏東地區。圖為頓內茨地區的親俄武裝份子。（美聯社）

2022/02/15 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄邊境局勢緊張，美國政府13日警告「俄羅斯隨時會入侵」，甚至擔心俄羅斯可能會刻意製造「嫁禍行動」，為入侵製造藉口。消息人士指出，擁有擔任俄羅斯特務經驗的傭兵，最近數週內出現在烏克蘭東部，消息人士擔憂，在俄國政府指揮下，俄國傭兵可能會製造讓俄軍入侵的藉口。

根據《路透》報導，數位西方政府安全消息人士表示，最近數週內他們擔心俄羅斯在入侵烏克蘭前會發動「混合戰」，包括對烏克蘭電力及天然氣管道等基礎設施進行網路攻擊，甚至是利用傭兵製造入侵藉口，透過針對性的暗殺行動使烏克蘭政府癱瘓。

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消息人士表示，俄羅斯「民間軍事服務公司」的傭兵主要都和俄國聯邦安全局（FSB）或是被稱為「格魯烏」的俄羅斯聯邦軍隊總參謀部總局（GRU）有關。

消息人士指出，近期有多名俄國傭兵在烏東頓內茨（Donetsk）地區活動，其中一位傭兵是前GRU軍官，過去也曾在傭兵公司「華格納集團」（Wagner Group）工作過。消息人士稱，俄國傭兵向烏東的親俄民兵提供武器及軍事訓練，從今年年初開始，與FSB及GRU有關的俄國傭兵集團都增加了在烏克蘭的活動頻率。

針對俄國傭兵，俄國總統普廷曾表示，包括「華格納集團」在內的私人軍事團體並不代表俄羅斯，俄國政府也從未向他們支付報酬，但這些集團只要不違反俄國法律，就有權繼續經營。

多數俄國傭兵都擁有俄國聯邦安全局（FSB）或是的俄羅斯聯邦軍隊總參謀部總局（GRU）背景。圖為普廷參加GRU成立百年慶祝大會。（路透）

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