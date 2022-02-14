澳總理籲勿對烏克蘭危機保持沉默 中國回嗆「摒棄冷戰思維」

澳洲總理莫里森近日質疑，中國始終在俄羅斯於烏克蘭邊境集結軍隊的問題上保持沉默。中國外交部發言人汪文斌今日回嗆，中方敦促澳方摒棄冷戰思維和意識形態的偏見。（路透，資料照）

2022/02/14 18:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕澳洲總理莫里森近日質疑，中國始終在俄羅斯於烏克蘭邊境集結軍隊的問題上保持沉默。中國外交部發言人汪文斌今日於記者會回嗆，中方敦促澳方摒棄冷戰思維和意識形態的偏見，停止發表加劇局勢緊張的好戰言論。這種靠鼓吹對抗謀取政治私利的做法是不道德的，也是危險的。

關於美國駐烏克蘭大使館正撤離工作人員，中國是否也有相關撤離計劃？汪文斌指出，中方密切關注烏克蘭局勢發展，中國駐烏克蘭使領館目前正常工作。中國駐烏克蘭使館已發布領事提醒，指導當地中國公民和機構，密切關注烏局勢變化，增強安全防範意識。

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汪文斌指出，中國外交部及駐烏克蘭使館將繼續與在烏中國公民和機構保持密切聯繫，及時提供領事保護與協助，切實維護企業安全和正當權益。

汪文斌進一步說，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確的，解決烏克蘭問題還是要回到「新明斯克協議」（Minsk II）這一原點上。「新明斯克協議」得到聯合國安理會的核可，是各方公認的基礎性政治文件，理應得到切實執行。

他指出，各方應當通過對話和談判，推動烏克蘭危機及相關問題的全面解決。呼籲各方保持理性，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。

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