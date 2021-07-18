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    英特種部隊「新任務」！現役將首坦言：培訓南海國家海軍抗中

    英軍特種部隊傳出對抗中、俄的新計畫，包括協助訓練南海國家海軍。圖為英國皇家海軍威爾斯親王號航空母艦。（歐新社檔案照）

    英軍特種部隊傳出對抗中、俄的新計畫，包括協助訓練南海國家海軍。圖為英國皇家海軍威爾斯親王號航空母艦。（歐新社檔案照）

    2021/07/18 21:21

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國皇家陸戰隊准將托頓（Mark Totten）17日向「泰晤士報」（The Times）透露，皇家陸戰隊準備承擔特種部隊（UKSF）的部分傳統職責，俾使特種部隊專心進行打擊中國、俄羅斯等「大國對手」的秘密任務，據稱具體內容包括協助訓練南海相關國家海軍，以抵抗「中國敵意」。

    托頓表示，皇家陸戰隊將接手傳統上由陸軍特種部隊「空降特勤隊」（SAS）、海軍特種部隊「特別舟艇隊」（SBS）負責的任務，包括海上反恐、聯合行動等，好讓特種部隊有更多時間、精力、人手，去完成針對其他國家的「高風險」新任務，即對抗北京、莫斯科等「大國對手」。

    托頓直言：「我們能做的是，讓他們專注於更困難、複雜的對抗中俄行動，那需要真正專業的知識。」

    其他英國軍方消息來源進一步披露，特種部隊的新任務潛藏「政治危險性」，包括訓練南海地區國家的海軍，讓各國為擊退「中國敵意」做好更充足的準備；以及與英國對外情報機構「秘密情報局」（亦稱軍情六處，MI6）合作，一同監控中俄軍隊和情報機構。

    報導指出，這是英國軍方官員首度公開承認，英軍有對抗中、俄的秘密計畫。

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