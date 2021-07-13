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    美艦航行讓共軍氣炸 第七艦隊：中國說什麼都阻止不了我們

    美軍伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（見圖），12日在西沙群島附近海域自由航行。（路透檔案照）

    美軍伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（見圖），12日在西沙群島附近海域自由航行。（路透檔案照）

    2021/07/13 20:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold DDG-65），12日在西沙群島附近海域自由航行，引發中國解放軍不滿，聲稱驅離美艦；美國第七艦隊回應中否認被共軍驅逐，並強調「中國說什麼都阻止不了我們。」

    中國解放軍官方微博發布訊息，南部戰區新聞發言人田軍裡痛批，美國軍艦擅自闖入中國西沙「領海」，嚴重侵犯中國主權和安全、破壞南海地區和平穩定、違反國際法和國際關係準則，共軍進行跟蹤監視並警告、驅離，中方嗆聲，美方應立即停止「挑釁」，否則「一切後果由美方承擔」。

    根據《美國海軍研究所》指出，美國第七艦隊駁斥共軍驅離，並提到「班福特號」是在符合國際法的前提下自由航行，此次行動反映美方做出的承諾，未來將繼續在國際法允許的任何地方自由航行，就如同「班福特號」在西沙群島路近海域做出的行動，「中國說什麼都無法阻止我們」。

    第七艦隊強調，解放軍做出的聲明是一連串「歪曲美國合法海上行動」的發言，同時也對南海做出非法的主張，美軍認為，與美國遵守國際法、對自由印太地區的願景相比，中國的行為形成強烈對比，美軍希望所有國家、不分大小，都應享有主權安全、不受脅迫的待遇，並能按照公認的國際規則追求經濟成長。

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