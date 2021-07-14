美軍艦還在西沙附近！聲稱組織兵力驅離 衛星照打臉共軍說法

最新衛星照顯示，美驅逐艦「班福特號」仍在西沙附近海域。（圖擷自SCS Probing Initiative推特）

2021/07/14 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕美軍伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold DDG-65），12日航行至西沙附近海域，執行「自由航行任務」，中國解放軍聲稱，已組織海空兵力跟監，並予以警告驅離，不過最新衛星照曝光打臉共軍說法，「班福特號」仍在西沙附近海域。

綜合中國媒體報導，中國人民解放軍南部戰區發言人田軍里大校（解放軍軍階，介於少將和上校之間）發表聲明稱：「美『班福特號』號（柯蒂斯魏柏號）導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海。」稱解放軍已組織海空兵力進行跟踪監視並予以警告驅離。

請繼續往下閱讀...

不過最新衛星照曝光，打臉共軍說法，長期追蹤美軍動態的中國半官方智庫「南海戰略態勢感知計畫」表示，13日上午10點許，在西沙群島西北方向約34.7海浬處發現「班福特號」仍在附近海域游弋。

Latest position: One day after the FONOP, USS Benfold is spotted at about 34.7 NM northwest of the Paracel Islands, 02:32 AM UTC, Jul 13.

Image credit to @lobsterlarryliu via @planet. pic.twitter.com/OT8Fpvieta — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） July 14, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法