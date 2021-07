美軍艦還在西沙附近！聲稱組織兵力驅離 衛星照打臉共軍說法

2021/07/14 11:01

〔即時新聞/綜合報導〕美軍伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」(USS Benfold DDG-65),12日航行至西沙附近海域,執行「自由航行任務」,中國解放軍聲稱,已組織海空兵力跟監,並予以警告驅離,不過最新衛星照曝光打臉共軍說法,「班福特號」仍在西沙附近海域。

綜合中國媒體報導,中國人民解放軍南部戰區發言人田軍里大校(解放軍軍階,介於少將和上校之間)發表聲明稱:「美『班福特號』號(柯蒂斯魏柏號)導彈驅逐艦未經中國政府批准,非法闖入中國西沙領海。」稱解放軍已組織海空兵力進行跟踪監視並予以警告驅離。

不過最新衛星照曝光,打臉共軍說法,長期追蹤美軍動態的中國半官方智庫「南海戰略態勢感知計畫」表示,13日上午10點許,在西沙群島西北方向約34.7海浬處發現「班福特號」仍在附近海域游弋。

