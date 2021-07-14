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    美軍艦還在西沙附近！聲稱組織兵力驅離 衛星照打臉共軍說法

    最新衛星照顯示，美驅逐艦「班福特號」仍在西沙附近海域。（圖擷自SCS Probing Initiative推特）

    最新衛星照顯示，美驅逐艦「班福特號」仍在西沙附近海域。（圖擷自SCS Probing Initiative推特）

    2021/07/14 11:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold DDG-65），12日航行至西沙附近海域，執行「自由航行任務」，中國解放軍聲稱，已組織海空兵力跟監，並予以警告驅離，不過最新衛星照曝光打臉共軍說法，「班福特號」仍在西沙附近海域。

    綜合中國媒體報導，中國人民解放軍南部戰區發言人田軍里大校（解放軍軍階，介於少將和上校之間）發表聲明稱：「美『班福特號』號（柯蒂斯魏柏號）導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海。」稱解放軍已組織海空兵力進行跟踪監視並予以警告驅離。

    不過最新衛星照曝光，打臉共軍說法，長期追蹤美軍動態的中國半官方智庫「南海戰略態勢感知計畫」表示，13日上午10點許，在西沙群島西北方向約34.7海浬處發現「班福特號」仍在附近海域游弋。

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