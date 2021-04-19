曾任友台小組成員 德綠黨40歲女主席貝爾伯克將競逐總理

德國綠黨今天宣布推出40歲的女性共同黨主席貝爾伯克（見圖）角逐總理寶座。（歐新社）

2021/04/19 21:32

〔中央社〕德國9月即將舉行大選，人氣暢旺的綠黨今天宣布推出40歲的女性黨主席貝爾伯克角逐總理寶座，為競爭激烈的選戰帶來新氣象。貝爾伯克曾是國會友台小組成員。

貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天獲提名後表示，德國需要「突破」和「重新開始」，她的目標是領導這個多元、豐富和強大的國家走向更好的未來，「其他人想維持現狀，我代表的是更新」。

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2013年起擔任國會議員的貝爾伯克是德國政壇近年竄起的後起之秀，對能源轉型和婦女政策有深入研究。她以辯才無礙聞名，37歲就被選為黨主席，從不隱瞞成為總理的強烈意願。

貝爾伯克也擔任過國會友台小組的成員，要求政府與中國談判時應該更強硬。

德國政治學者羅莫勒（Andrea Rommele）接受各國記者聯訪時指出，2005年以來綠黨一直是在野黨，渴望重新執政，因此最近不再內鬥，出現史上少見的團結。

羅莫勒分析說，貝爾伯克的弱點是沒有執政經驗，但對選民來說，年輕的她相當有新鮮感，而且給人執行力很強的印象，她的參選將為選戰帶來新氣象。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）至今已執政16年，9月26日國會大選後，德國將正式進入後梅克爾時代，這次大選因此備受矚目。

根據過去一年來的民調，綠黨的支持度始終維持在20%上下，在朝野政黨排名第2，再度執政的可能性很高。

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