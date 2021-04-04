稱中國想打造世界秩序 德國防長：強迫弱者以特定模式行事

卡倫鮑爾提到，中國顯然是想要以自己的方式來打造世界秩序。（路透）

2021/04/04 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對歐盟來說是最大威脅，而中國對歐盟的威脅也與日俱增，德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）對此警告，「中國顯然想以自己的方式來打造世界秩序，強迫弱者以某種模式行事」。

根據《法廣》報導，卡倫鮑爾受訪時提到，俄羅斯與中國不同，俄羅斯無論是在常規武器或是核武層面，都對德國構成明顯威脅，但中國目前是有個野心勃勃的計畫，就是要讓中國軍隊成為世界上最大、最現代化的軍隊，中國顯然是想要以自己的方式來打造世界秩序。卡倫鮑爾強調，歐洲和西方不能是比較弱的那一方，「如果我們希望未來世界看起來像我們從民主角度所看到的，那我們就必須做些什麼」。

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針對德國要向印太地區派遣軍艦一事，卡倫鮑爾指出，印太局勢是德國關心的問題，在遵守自由貿易路線和領土完整的規則下，加強德國與澳洲、日本、南韓及新加坡等國的關係，如此也符合德國與歐洲的利益，德國向印太地區派遣軍艦一事在美國也被視為一個象徵，德美之間不僅談論中國威脅到海上航行自由，德國也準備為此做些什麼，派出軍艦就是朝這方向所邁出的重要一步。

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