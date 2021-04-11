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    誰接班梅克爾？德國基民/基社聯盟近期給答案

    拉謝特（見圖）今年1月甫接任基民黨黨魁，外界看好是率領基民／基社聯盟參與9月國會大選的熱門人選之一。（路透資料照）

    拉謝特（見圖）今年1月甫接任基民黨黨魁，外界看好是率領基民／基社聯盟參與9月國會大選的熱門人選之一。（路透資料照）

    2021/04/11 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕在國會9月大選的腳步逐漸逼近，以及民調不斷下滑的雙重壓力之下，德國總理梅克爾（Angela Merkel）所屬的基民／基社聯盟（CDU/CSU）將在近期內決定出究竟要由誰領導黨團參加選戰。

    《法新社》報導，兩位最有可能的人選分別是今年1月甫當選「基督教民主聯盟」（CDU，又譯基民黨）黨魁的北萊因-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）邦總理拉謝特（Armin Laschet，60歲），以及擔任巴伐利亞邦（Bayern）總理的「基督教社會聯盟」（CSU，又譯基社黨）領導人的索德（Markus Söder，54歲）。

    兩人今日將先後向同黨團的議員發表演說，陳述自己的政治主張。

    根據CDU議會黨團領袖布林克豪斯（Ralph Brinkhaus）的說法，黨內大概得花上兩個星期來敲定人選。

    報導指出，就通常情況而言，第一人選通常都會是CDU的現任黨魁，但由於近來的民調直直落，所以黨團內也有不少人認為，應派出更有魅力的CSU索德出馬，以求逆轉頹勢。

    兩人也曾就此事發表過看法。拉謝特在受訪時表示，他認為，黨團會選擇出「最適合我們選舉計畫的人」；索德卻說，「黨團不能只聽內部的意見，人選應該也得符合大眾的口味」。

    根據德國公共廣播聯盟（ARD）最近的民調指出，有54％的民眾認為索德是個不錯的選擇，而拉謝特僅僅獲得了19％的支持度。

    根據《路透》報導，社民黨（SPD）已提名財政部長蕭茲（Olaf Scholz）作為他們的總理候選人，而另一大黨綠黨（Die Grünen）的人選本月19日才會公佈。

    德國基社黨領導人索德（見圖）也被認為是可能代表基民／基社聯盟挑戰大選的人選。（彭博資料照）

    德國基社黨領導人索德（見圖）也被認為是可能代表基民／基社聯盟挑戰大選的人選。（彭博資料照）

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