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    德日首度2+2會談 德外長：印太應避免被霸權支配

    德國與日本的外長和國防部長今天進行史無前例的「2+2會談」，討論亞洲安全議題。（路透）

    德國與日本的外長和國防部長今天進行史無前例的「2+2會談」，討論亞洲安全議題。（路透）

    2021/04/13 20:20

    〔中央社〕德國與日本的外長和國防部長今天進行史無前例的「2+2會談」，討論亞洲安全議題。德國外長馬斯指出，印太區域應建立以規則為基礎的秩序，避免被霸權支配。

    德國外交部表示，外長馬斯（Heiko Maas）、國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）與日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫今天透過視訊方式首度進行「2+2會談」，針對南海、東海、朝鮮半島局勢及其他議題交換意見。

    馬斯表示，本世紀全球發展的主要方向將在亞洲決定，德國和歐洲有必要在當地更活躍，不然未來的經濟、政治和安全遊戲規則將被其他人決定。

    馬斯認為，印度太平洋地區應建立透明、包容和以規則為基礎的秩序，避免被霸權支配，或相互組成集團。德國與日本的合作因此十分重要，在多邊主義、法治和人權等領域，日本是德國重要的「價值夥伴」。

    康坎鮑爾也指出，確保印太地區的航行自由、領土完整和強化民主的夥伴符合德國和歐洲的利益，德國計畫與日本一起監督聯合國對北韓的禁運，維護區域的安全。

    德國與日本上月在東京簽署「情報保護協定」，兩國同意共享機密情報，康坎鮑爾說，這個戰略上重要的協定將開啟兩國在情報、軍備、科技、網路安全等領域合作的可能性。

    去年9月，德國首度針對印太地區擬定完整的外交方針，將印太視為外交的優先選項。為確保海上的自由航行，今年8月德國將派軍艦前往朝鮮半島和南海等地巡弋。

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