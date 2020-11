美軍機飛越中國領空 機上「大人物」身分曝光

2020/11/02 00:46

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)10月26日展開南亞行,先後訪問印度、斯里蘭卡、馬爾地夫、印尼,並臨時追加29日、30日訪問越南;追蹤美軍動態的中國半官方機構指稱,龐皮歐搭乘的美國空軍專機從越南飛越中國領空,直達日本。

依美國國務院官網新聞稿,龐皮歐10月29日至30日前往越南河內,會見越南總統阮富仲及副總理兼外交部長范平明,龐皮歐此行是慶祝美、越建交25周年,重申全面合作,並討論雙方都很關心的南海、湄公河地區等議題,美國尊重越南的權利和利益,並以符合國際法的方式維護和平與海洋自由。

龐皮歐在推特指出,在河內舉行了一些重要會議,很高興再次見到越南朋友,並重申美國對越南的承諾,龐皮歐也貼出他登機離開的照片,他向停機坪的越南官員們揮手致意,越南官員們也回禮;但美國國務院並未透露龐皮歐的後續行程。

中國半官方性質丶北京大學「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)30日晚間在推特宣稱,龐皮歐離開越南河內時,搭乘美國空軍C-32A專機穿越中國領空,從廣西飛入後,沿途經過廣東、江西、浙江上空,最後從上海附近出海直飛日本;該機構意有所指地說「很高興在激烈的美中競爭中,還能見到(雙方)這樣的互動」。不過,美方並未對此加以證實。

USAF C-32A, boarded with the US Secretary Pompeo, is flying over China en route to Japan.

Glad to see such interaction, especially amid the growing US-China rivalry. pic.twitter.com/LLRSIcTZ9y