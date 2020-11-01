為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美軍機飛越中國領空 機上「大人物」身分曝光

    2020/11/02 00:46
    中國半官方美軍動態追蹤機構指出，1架美國空軍飛機飛入中國領土，從上海出海。（圖取自SCSPI）

    中國半官方美軍動態追蹤機構指出，1架美國空軍飛機飛入中國領土，從上海出海。（圖取自SCSPI）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）10月26日展開南亞行，先後訪問印度、斯里蘭卡、馬爾地夫、印尼，並臨時追加29日、30日訪問越南；追蹤美軍動態的中國半官方機構指稱，龐皮歐搭乘的美國空軍專機從越南飛越中國領空，直達日本。

    龐皮歐30日結束越南訪問行程，搭機離開。（圖取自龐皮歐推特）

    龐皮歐30日結束越南訪問行程，搭機離開。（圖取自龐皮歐推特）

    美國國務院官網新聞稿，龐皮歐10月29日至30日前往越南河內，會見越南總統阮富仲及副總理兼外交部長范平明，龐皮歐此行是慶祝美、越建交25周年，重申全面合作，並討論雙方都很關心的南海、湄公河地區等議題，美國尊重越南的權利和利益，並以符合國際法的方式維護和平與海洋自由。

    越南官員向龐皮歐等人揮手致意。（圖取自龐皮歐推特）

    越南官員向龐皮歐等人揮手致意。（圖取自龐皮歐推特）

    龐皮歐在推特指出，在河內舉行了一些重要會議，很高興再次見到越南朋友，並重申美國對越南的承諾，龐皮歐也貼出他登機離開的照片，他向停機坪的越南官員們揮手致意，越南官員們也回禮；但美國國務院並未透露龐皮歐的後續行程。

    中國半官方性質丶北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）30日晚間在推特宣稱，龐皮歐離開越南河內時，搭乘美國空軍C-32A專機穿越中國領空，從廣西飛入後，沿途經過廣東、江西、浙江上空，最後從上海附近出海直飛日本；該機構意有所指地說「很高興在激烈的美中競爭中，還能見到（雙方）這樣的互動」。不過，美方並未對此加以證實。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台海軍情》11月首日就2架？中國智庫：美軍機現巴士海峽、闖東海
    2020/11/01 23:48

    台海軍情》11月首日就2架？中國智庫：美軍機現巴士海峽、闖東海
    時機敏感！美向西太平洋試射「義勇兵3型洲際飛彈」
    2020/10/31 06:08

    時機敏感！美向西太平洋試射「義勇兵3型洲際飛彈」

    東方美周慶 高CP值美妝保養
    台灣飛彈比共軍艦還多！黃澎孝：台海將成中共海軍墳場
    2020/10/30 23:27

    台灣飛彈比共軍艦還多！黃澎孝：台海將成中共海軍墳場
    正式訪問越南！龐皮歐公布照片 下一站引發關注
    2020/10/30 22:08

    正式訪問越南！龐皮歐公布照片 下一站引發關注
    1天出動3架！美海陸軍機抵近中國沿岸 距離僅52海里
    2020/10/30 17:12

    1天出動3架！美海陸軍機抵近中國沿岸 距離僅52海里
    國際今日熱門
    三上悠亞萬聖節扮禰豆子被撲倒 網全暴動：我要當竹筒！
    2020/11/01 06:11

    三上悠亞萬聖節扮禰豆子被撲倒 網全暴動：我要當竹筒！

    泰國社運領袖保釋又被便衣警察扣留 警民爆發衝突
    2020/11/01 06:18

    泰國社運領袖保釋又被便衣警察扣留 警民爆發衝突

    上次被目擊是1913年！消失百年「沃茲考氏變色龍」現蹤
    2020/11/01 06:39

    上次被目擊是1913年！消失百年「沃茲考氏變色龍」現蹤

    英國新增2萬1915人染疫 累計確診突破100萬大關
    2020/11/01 02:21

    英國新增2萬1915人染疫 累計確診突破100萬大關

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播