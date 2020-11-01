被台下川粉嗆「你兒子在烏克蘭」 拜登當場沉默了

拜登（見圖）去年12月13日在德州演說，被台下的川粉嗆聲。（法新社檔案照）

2020/11/01 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選投票日倒數不到48小時，近日在網路出現1段民主黨候選人喬．拜登（Joe Biden）遭民眾怒嗆的影片，拜登當時在台上抨擊川普，不料台下民眾直接嗆聲「那是個謊言！喬」，並當場提到「你兒子在烏克蘭」，讓拜登當場沉默，這段影片也引發網友怒嗆「大媒體都沒報」。據了解，這段影片其實是去年12月13日拍攝，當時還在民主黨黨內初選階段。

臉書（Facebook）10月30日、10月31日出現1段影片，拜登在德州聖安東尼市（San Antonio Chapter）發表競選演說時提到，這場選舉關呼美國的靈魂，而川普正在毒害它，他搧動了仇恨的火焰，但是美國人可以結束川普執政4年的混亂局面，若是川普再次當選，將永遠地改變美國的民族性格。

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美國自媒體「Just Another Channel」發布的影片顯示，拜登當下被1名川普支持者痛批「那是個謊言！喬」，還高聲對拜登說「你兒子在烏克蘭」，讓慷慨激昂的拜登瞬間陷入沉默，而旁邊的拜登支持者們開始鼓譟，不過沒有對隻身1人的川普支持者動手動腳，甚至有人稱讚這名川粉「很有種」。

據查，該段影片雖然在近日於臉書瘋傳，但其實拍攝時間為2019年12月13日，當時拜登前往德州聖安東尼市發表演說，正值民主黨黨內初選期間，民主黨而後在2020年3月進行初選，今年8月正式提名拜登成為民主黨候選人，競選2020年美國總統大選。不過這段影片沉寂已久才引發關注，美國網友痛批「大媒體都沒報」。

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