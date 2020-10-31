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    被亞美尼亞指控動用「白磷彈」 亞塞拜然軍方否認

    一名亞美尼亞的士兵正在納卡區巡視。亞美尼亞今天指控亞塞拜然使用白磷彈，但亞塞拜然否認。（法新社）

    一名亞美尼亞的士兵正在納卡區巡視。亞美尼亞今天指控亞塞拜然使用白磷彈，但亞塞拜然否認。（法新社）

    2020/10/31 19:39

    〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞今（31）日對外表示，亞塞拜然部隊在納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，納卡地區）公然使用了國際間明文禁止的「白磷彈」（white phosphorus），亞塞拜然否認此指控。

    綜合外媒報導，亞美尼亞政府聯合信息中心表示，亞塞拜然武裝部隊於31日當天上午對納卡區發動攻擊，並使用了被《日內瓦公約》所禁止的化學武器「白磷彈」。

    亞塞拜然國防部則稱亞美尼亞的指控毫無根據，亞塞拜然國防部聲明「亞塞拜然的軍隊沒有使用被國際法禁止的武器和彈藥」。

    「白磷彈」內含可以助燃並能夠提高燃燒溫度的鋁粉材料。由於具有溫度高、火焰小的特性，受到白磷彈攻擊的人員也許在外貌上看似沒有損傷，但白磷會透過皮膚深入肌肉與骨骼，導致多器官衰竭和死亡。據《日內瓦公約》資訊，白磷彈可以合法用於製造煙幕與信號彈，但嚴禁在人口稠密的地區使用。

    納卡區位於亞塞拜然境內，但該區居民卻多為亞美尼亞裔，並擁有一個獨立政權「阿爾察赫共和國」。亞美尼亞與亞塞拜然自1988年以來便為了該區歸屬問題而多次爆發衝突。雙方於今年9月底重新爆發大規模戰事，目前戰事已持續1個月。

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