三度達成停火協議 亞美尼亞和亞塞拜然同意「人道停火」

美國國務院25日發布聯合聲明宣布，亞美尼亞和亞塞拜然同意26日起「人道停火」。（路透）

2020/10/26 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕南高加索近期衝突不斷，美國國務院25日宣布，亞美尼亞和亞塞拜然同意在納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）衝突中遵守「人道停火」，協議將在當地時間26日上午8點（台灣時間12點）起生效。

綜合外媒報導，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）上週五（23日）在華府分別會面亞美尼亞和亞塞拜然兩國外長，「歐安組織明斯克小組」（OSCE Minsk Group）主席也參與相關會議，美國務院25日與「雙亞」政府發布聯合聲明，宣布26日起「人道停火」。

請繼續往下閱讀...

「歐安組織明斯克小組」由法、俄、美領導，團體為調解納卡地區衝突而成立，明斯克小組表示，會議針對停火進行「密集的討論」，同時就核心問題開始談判。美國國務院也宣布，明斯克小組主席和各外長同意29日在日內瓦再次舉行會議，以尋求實現和平解決納卡地區衝突的必要解決辦法。

美國總統川普晚間推文寫道，「恭喜亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）和亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev），他們同意遵守自（美東時間）午夜起生效的停火協議，許多人的生命將被拯救」。

納卡地區不斷爆發的戰火導致前兩次的停火協議破裂，自9月27日開始的軍事行動，已演變為1990年以來最嚴重的衝突。美國一名高階政府官員則對即將迎來的停火充滿信心表示，「美國、俄羅斯和法國主導的停火協議，將為納卡地區長久的和平帶來更多希望」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法