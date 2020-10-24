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    龐皮歐調停「雙亞」戰火 隔日納克地區再爆衝突

    納卡地區再爆軍事衝突。（美聯社）

    納卡地區再爆軍事衝突。（美聯社）

    2020/10/24 17:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）23日，分別與亞美尼亞和亞塞拜然兩國外長進行會談，希望能結束雙方在納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）的戰火，今（24）日納卡地區再爆發新衝突。

    綜合外媒報導，龐皮歐23日在華府分別會面「雙亞」外長，討論兩國停火協議，亞塞拜然國防部今（24）日報告，納卡地區周遭出現戰火。亞美尼亞則指責亞塞拜然軍隊轟炸當地建築，亞塞拜然否認相關指控。

    納卡地區自今年9月爆發激大規模軍事衝突，經過俄羅斯外長斡旋，亞美尼亞和亞塞拜然兩度達成停火協議，卻都在協議生效後4、5分鐘再次開火。

    亞塞拜然軍隊宣稱，已取得領土勝利，包括完全控制伊朗邊境地區，亞美尼亞則否認相關言論，並稱部隊擊退敵軍攻擊。亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）接受訪問時表示，亞塞拜然願意坐下來進行談判，但亞美尼亞的行動導致雙方持續的敵對。

    美國總統川普表示，在這個問題上正取得「良好進展」，但川普未詳細說明，並拒絕透露是否曾與兩國元首進行對話。龐皮歐曾指出，希望能找到「正確的前進道路」。會談後亞美尼亞外長姆納察卡尼揚（Zohrab Mnatsakanyan）向記者提到，會談進展「非常順利」，並補充提到將持續進行停火工作。

    亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）表示，現階段無解決衝突的外交方式，亞塞拜然總統阿利耶夫則提到和平的未來「非常遙遠」。俄羅斯總統普廷則透露，雙方衝突爆發至今，可能已造成約5千人死亡。

    美國國務卿龐皮歐（右）23日分別會見亞塞拜然外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov，左）和亞美尼亞外長。（路透）

    美國國務卿龐皮歐（右）23日分別會見亞塞拜然外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov，左）和亞美尼亞外長。（路透）

    美國國務卿龐皮歐（右）23日分別會見亞美尼亞外長姆納察卡尼揚（左）和亞塞拜然外長。（路透）

    美國國務卿龐皮歐（右）23日分別會見亞美尼亞外長姆納察卡尼揚（左）和亞塞拜然外長。（路透）

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