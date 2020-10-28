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    巾幗不讓鬚眉！亞美尼亞第一夫人將上戰場

    亞美尼亞總理夫人哈克布延號召女生當兵，她8月間戰事未爆發前，就開始接受軍事訓練。（翻攝自推特）

    亞美尼亞總理夫人哈克布延號召女生當兵，她8月間戰事未爆發前，就開始接受軍事訓練。（翻攝自推特）

    2020/10/28 16:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然因納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，納卡區）地區爭議而陷入激戰，目前戰事陷入膠著，亞美尼亞漸處下風。10月27日，亞美尼亞總理帕希尼揚的夫人哈克布延（Anna Hakobyan）開始作戰訓練，準備上戰場殺敵保家衛國，而帕希尼揚夫婦的兒子此前也已報名參軍，成為一名志願兵。

    亞美尼亞國防部此前宣布，隨著戰事升溫，號召全國人民不分男女，一同加入軍隊作戰，最高年齡限制放寬至70歲。此外，亞國更推廣女生也加入軍隊行列，尤其鼓勵18至27歲女性加入軍隊，第一夫人哈克布延也以身作則，成為該國國防部代言人。

    據法新社28日報導，42歲的哈克布延27日開始接受軍事訓練，她在個人臉書上寫道：「包括我在內的一支由13名女性組成的特遣小分隊將開始軍事訓練。」

    這是哈克布延8月以來的第二次作戰訓練，8月時兩國尚未爆發衝突，當時她曾與來自納卡地區的一批婦女進行了為期7天的體能和武器訓練。

    哈克布延的職業是報紙編輯，她強調，「我們將在數日內開拔，為保護我們的邊境出一份力。我們的國土和尊嚴絕不會向敵人屈服。」

    9月底的衝突爆發後，總理帕希尼揚曾號召國民踴躍參軍。目前，除了夫人，帕希尼揚20歲的兒子阿紹特（Ashot Pashinyan）也已經參軍，於本月稍早報名成為一名志願兵。

    亞美尼亞總理夫人哈克布延，在個人推特帳號發布穿上軍裝的照片。（翻攝自推特）

    亞美尼亞總理夫人哈克布延，在個人推特帳號發布穿上軍裝的照片。（翻攝自推特）

    亞美尼亞總理帕希尼揚（左）與夫人哈克布延（中），本月稍早陪同20歲兒子參軍。（翻攝自帕希尼揚臉書專頁）

    亞美尼亞總理帕希尼揚（左）與夫人哈克布延（中），本月稍早陪同20歲兒子參軍。（翻攝自帕希尼揚臉書專頁）

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