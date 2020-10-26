第三次納卡停火再度瀕臨破局 亞美尼亞和亞塞拜然互控違反

亞美尼亞和亞塞拜然雖同意在納卡地區衝突中遵守「人道停火」，但與前兩次俄羅斯斡旋的結果一樣，剛開始實施停火後雙方又指控對方違反停火協議，並堅稱自己在努力實踐停火協議。圖為納卡地區的飛彈殘骸。（歐新社）

2020/10/26 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院25日宣布，亞美尼亞和亞塞拜然同意在納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）衝突中遵守「人道停火」，協議將在當地時間26日上午8點（台灣時間12點）起生效，然而與前兩次俄羅斯斡旋的結果一樣，剛開始實施停火後雙方又指控對方違反停火協議，並堅稱自己在努力實踐停火協議，人道停火面臨嚴重挑戰。

綜合外媒報導，剛實施停火不久後，亞塞拜然外交部隨即指控亞美尼亞軍隊「嚴重違反停火協議」，持續砲擊中部的泰爾泰（Terter）及周邊城鎮，亞塞拜然總統發言人哈克耶夫（Hikmet Hajiyev）強調，亞美尼亞仍試圖維持佔領領土的現狀，「亞塞拜然方正在克制」

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而亞美尼亞國防部則反控亞塞拜然部隊仍對前線各個衝突點發起砲彈攻勢，對方「嚴重違反停火協議」，亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）表示，我的國家「繼續嚴格恪守停火協議」。

與前兩次由俄羅斯調停的結果一樣，此次的斡旋結果也瀕臨破局，「歐安組織明斯克小組」（OSCE Minsk Group）的3位共同主席將在29日再次開會討論。

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