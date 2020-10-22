軍情動態》納卡戰火釀近千死 土耳其放話加入戰局
〔即時新聞／綜合報導〕南高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然在納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發的武裝衝突至今戰火未歇，兩次停火協議均告失敗，地區緊張情勢持續升高，已造成近千人死亡；目前雙方對納卡地區的所屬問題僵持不下，土耳其今天更放話，若亞塞拜然提出軍事請求，「土耳其將毫不猶豫的出兵支援」，恐嚇意味濃厚。
綜合外媒報導，雖然亞美尼亞與亞塞拜然在俄羅斯的斡旋下，達成過2次基於人道主義的停火協議，然而最終均在正式實施後馬上撕毀，雙方仍持續透過火砲、飛彈以及無人機繼續作戰。
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亞塞拜然持續砲轟納卡當局「阿爾察赫共和國」控制的領土，包含首府斯捷潘奈克特（Stepanakert）在內擁有約14萬人的地區，造成約40人死亡，亞美尼亞也不堪示弱，對亞塞拜然西北部的主要城市發射飛彈轟炸，也造成約85人死亡。
亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）強調，若要結束敵對狀態，亞美尼亞必須先從納卡地區撤軍，「國際社會試圖解決納卡問題近30年都無解，亞塞拜然有權出兵討回領土」。而亞美尼亞總理帕希尼安（Nikol Pashinian）今天（22日）反駁說，阿利耶夫的說法根本是要納卡當局投降，「完全沒留下外交空間」，他也強硬表態，現在無法以外交解決納卡問題，「沒有納卡就沒有亞美尼亞」。
繼俄羅斯兩次試圖斡旋停火均失敗後，美國國務卿龐皮歐也將在明天（23日）會見兩國外長進行調停，但亞美尼亞與亞塞拜然各自的主張仍持續對立，恐難以達成共識，且兩方背後都有大國撐腰，亞塞拜然的靠山土耳其更在今天放話，「土耳其與亞塞拜然已就軍事合作達成協議，若對方請求支援，土國將毫不猶豫出兵」；反之亞美尼亞的軍事同盟俄羅斯則相當克制，普廷政府拒絕國內有關出兵支援的建議，強調「除了和平解決，沒有他法」。