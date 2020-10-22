軍情動態》納卡戰火釀近千死 土耳其放話加入戰局

南高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然在納卡地區爆發的武裝衝突至今戰火未歇，兩次停火協議均告失敗，地區緊張情勢持續升高，已造成近千人死亡。圖為正在休息的納卡士兵。（路透）

2020/10/22 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕南高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然在納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發的武裝衝突至今戰火未歇，兩次停火協議均告失敗，地區緊張情勢持續升高，已造成近千人死亡；目前雙方對納卡地區的所屬問題僵持不下，土耳其今天更放話，若亞塞拜然提出軍事請求，「土耳其將毫不猶豫的出兵支援」，恐嚇意味濃厚。

綜合外媒報導，雖然亞美尼亞與亞塞拜然在俄羅斯的斡旋下，達成過2次基於人道主義的停火協議，然而最終均在正式實施後馬上撕毀，雙方仍持續透過火砲、飛彈以及無人機繼續作戰。

請繼續往下閱讀...

亞塞拜然持續砲轟納卡當局「阿爾察赫共和國」控制的領土，包含首府斯捷潘奈克特（Stepanakert）在內擁有約14萬人的地區，造成約40人死亡，亞美尼亞也不堪示弱，對亞塞拜然西北部的主要城市發射飛彈轟炸，也造成約85人死亡。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）強調，若要結束敵對狀態，亞美尼亞必須先從納卡地區撤軍，「國際社會試圖解決納卡問題近30年都無解，亞塞拜然有權出兵討回領土」。而亞美尼亞總理帕希尼安（Nikol Pashinian）今天（22日）反駁說，阿利耶夫的說法根本是要納卡當局投降，「完全沒留下外交空間」，他也強硬表態，現在無法以外交解決納卡問題，「沒有納卡就沒有亞美尼亞」。

繼俄羅斯兩次試圖斡旋停火均失敗後，美國國務卿龐皮歐也將在明天（23日）會見兩國外長進行調停，但亞美尼亞與亞塞拜然各自的主張仍持續對立，恐難以達成共識，且兩方背後都有大國撐腰，亞塞拜然的靠山土耳其更在今天放話，「土耳其與亞塞拜然已就軍事合作達成協議，若對方請求支援，土國將毫不猶豫出兵」；反之亞美尼亞的軍事同盟俄羅斯則相當克制，普廷政府拒絕國內有關出兵支援的建議，強調「除了和平解決，沒有他法」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法