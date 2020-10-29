納卡衝突升級飛彈襲住宅區、醫院 至少21死70傷

納卡地區衝突升級，亞美尼亞和亞塞拜然28日互控對方發動攻擊，造成至少21人死亡、70多人受傷。（美聯社）

2020/10/29 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞和亞塞拜然28日互控對方砲擊納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）及周遭城市，至少21人死亡、70多人受傷。

綜合外媒報導，納卡地區正面臨近30年來最激烈的戰火，衝突持續升級。亞塞拜然飛彈擊中納卡地區一處婦產科醫院，亞美尼亞則對小鎮巴爾達（Barda）發動多次襲擊，造成民眾死傷，兩國28日皆否認對方的指控。

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據報導，位在斯蒂芬納克特（Stepanakert）的婦產科醫院，遭到飛彈空襲，並沒有人員傷亡的消息，但院內設施和一旁的醫療中心受到重創。

醫生穆塞良（Mger Musailyan）譴責這次的襲擊「不人道」，並指出，醫療中心收治大量武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）患者，穆塞良怒批，攻擊醫院的行為相當荒謬，「全球都禁止這樣做」。護理師加斯帕揚（Inna Gasparyan）指出，醫療中心的武肺患者相當無助，許多重症患者仰賴呼吸器，不能撤離至地下室躲避空襲。

紅十字會歐亞地區主任舒普（Martin Schuepp）表示，最新的交火顯示，納卡地區的衝突可能失控，民眾的生命正在以驚人的速度消逝。

亞塞拜然國防部否認襲擊醫院，並反控亞美尼亞部隊向小鎮發動攻擊，造成至少21名當地居民死亡、70多人受傷，其中也包含多名兒童。亞美尼亞國防部發言人斯捷潘尼安（Shushan Stepanian）回應稱相關指控「虛假且毫無根據」。

聯合國兒童基金會（UNICEF）統計，納卡地區周遭爆發的衝突，已造成多名10個月到16歲之間的兒童死亡。報告顯示，已有超過13萬人流離失所、76所學校和幼稚園遭破壞、一處婦產科醫院遭砲擊。

根據納卡官員表示，截至目前為止，衝突中共1068名士兵和39位民眾死亡，另有122人受傷，亞塞拜然當局未透露軍事損失，但稱戰火造成69位民眾喪生、322人受傷。俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）上週透露，根據莫斯科消息，納卡衝突造成的死亡人數接近5千人，遠遠高於雙方報告。

納卡地區衝突升級，亞美尼亞和亞塞拜然28日互控對方發動攻擊，造成至少21人死亡、70多人受傷。（法新社）

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