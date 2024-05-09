高醫接獲「放置危險物品」恐嚇郵件 警方鎖定可疑IP追查

高醫今接獲「放置危險物品」恐嚇郵件，警方成立專案追查、地毯式搜查高醫院內。（警方提供）

2024/05/09 14:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕高醫今（9）日上午突然接獲email恐嚇信，一名自稱是醫院護佐揚言要在醫院內放置危險品，轄區三民一警分局接到報案，不敢輕忽，立即成立專案小組展開地毯式搜索及清查，目前並未發現任何危險物品，研判又是惡作劇案可能性居高，警方目前已鎖定可疑郵件帳號的IP位址，全力追查偵辦。

網路PTT有鄉民貼出訊息，指在高醫的醫護友人告知，醫院內部傳訊息提醒～內容如下：「各位主管好，本醫院於今日5/9接獲網路信件留言，內容提及將至本醫院放置危險品，本醫院已向十全派出所報案，並由保安組、護理部總務室及工務室針對全院公共區域、病房及重要設施進行巡查。因目前尚無法判断信件為惡作劇，或是有犯案意圖，考量保護病人，家屬與工作同仁安全，自今日5/9起至下周日 5/19須請各單位主管保持警戒，每日進行安全巡檢。

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三民一分局表示於今（9）日9時20分接獲高醫報案稱，遭人寄發電子郵件聲稱要裝危險物品，警方獲報後立即協同刑事警察大隊科偵隊組成專案小組，調閱該郵件IP位址，目前已鎖定可疑郵件帳號的IP位址，全力追查偵辦。

轄區十全所、偵查隊等警力偕同醫院警衛人員，也共同針對院內各個區域全面仔細搜查，目前未發現任何不明物品，警方持續加強院區安全維護，防治事故發生。

高醫今接到「放置危險物品」恐嚇郵件，警方成立專案追查、地毯搜查。（取自PTT）

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