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急診室工讀生發文戲謔死者賺流量網炸鍋 高醫回應了

這起車禍是1日發生在三民區鼎山街的砂石車車禍，造成一名老婦送醫不治。（民眾提供）

這起車禍是1日發生在三民區鼎山街的砂石車車禍，造成一名老婦送醫不治。（民眾提供）

2024/05/03 10:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區1日上午發生一起砂石車擦撞電動輔助車的車禍，造成1名老婦被捲入車底拖行，送醫不治，不過卻有高醫工讀生將婦人送到醫院急救的場景在社群平台threads（脆）上發文，指被壓爛的腿肉末有點像肉燥飯，但看完很餓超想吃東西，還留言「原來大家很喜歡這種脆，我以後多分享」，高醫獲知後已請工讀生刪文，並已呈報上級處置。

這則threads的原PO在文中貼上新聞照片寫道，「看到照片了，很慘、超慘，右邊小腿不見，左邊腿全部被壓爛（肉末有點像肉燥飯，對不起），腸子跑出來，他們還跟他用盧卡斯（CPR機器）欸」，「問護理師學姊，不會邊壓器官全被壓出來嗎？學姊回應，其實會欸，血全部都流乾了。但我看完照片肚子很餓超想吃東西，完全不影響食慾，我怎麼可以冷血這樣，聽說他的家屬哭很慘，希望他們不要太難過」

而最令網友炸鍋的是，原PO賺到流量，竟還留言「原來大家很喜歡這種脆，我以後多分享」。

有網友將這名工讀生在threads的發文截圖貼上Dcard指「醫院工讀生公開戲謔死者沒問題嗎？」認為文中直接點名新聞，一絲尊重都沒有，甚至還因此得到流量很開心，把求關注的慾望建立在死者跟家屬的痛苦上到底是什麼心態？查看了一下發現不是醫護人員只是工讀生，已經寫信給醫院了，希望高醫中和紀念醫院的急診單位跟院方能注意到此情形。

對此，高醫表示，經查發文的是負責急診傳送業務的工讀生，此事急診部主管已經與工讀生訪談過，亦請工讀生刪除留言。也已呈報院方首長進行後續處理。

高醫工讀生在threads發文描述車禍傷者送醫場景戲謔並賺流量，雖已刪文，但被截圖發在Dcard討論。（擷取自Dcard）

高醫工讀生在threads發文描述車禍傷者送醫場景戲謔並賺流量，雖已刪文，但被截圖發在Dcard討論。（擷取自Dcard）

高醫工讀生在threads發文描述車禍傷者送醫場景戲謔並賺流量，雖已刪文，但被截圖發在Dcard討論。（擷取自Dcard）

高醫工讀生在threads發文描述車禍傷者送醫場景戲謔並賺流量，雖已刪文，但被截圖發在Dcard討論。（擷取自Dcard）

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