工讀生竟發文戲謔死者！高醫道歉了 家屬盼給予最適當懲戒

高醫副院長戴嘉言（右）、急診部主任葉怡亨（右2）下午出面受訪，對此事件表達歉意，對院內人員會再加強教育。（記者許麗娟攝）

2024/05/03 16:53

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海急診室工讀生發文戲謔死者賺流量網炸鍋 高醫回應了

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區前天上午發生砂石車擦撞電動輔助車，騎車老婦被捲入車底拖行，送醫不治，卻有高醫工讀生將婦人送院急救場景在社群平台threads（脆）發文戲謔，貼文讓網友炸鍋，死者家屬也表達不悅。高醫今（3）日下午出面致歉，轉述家屬希望這名工讀生得到最適當的懲戒和教育，並親自向家屬道歉，高雄市衛生局也將依醫療法對醫院開罰。

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言受訪說，工讀生是去年11月到醫院急診室工讀，主要負責急診傳送業務，車禍發生當天並沒有上班，而是看到新聞後在網路上發文，昨天發現後已立即與工讀生訪談過並要求刪文。

戴嘉言說，這起事件工讀生的作法確實不妥，醫學中心針對人員的教育訓練也有要再加強和改進的地方，院內人員包括工讀生、見習學生等，都有要遵守的工作守則，會再做後續的補強，該名工讀生對於事件發生引起這麼大的風波，也感到相當懊悔和懺悔，醫院除了給予徵戒和暫時停職，並啟動輔導關懷，同時配合衛生局調查後，依規定妥適處置。

而死者家屬今天原本也到醫院要受訪，但後續透過院方表達，希望給這名年輕人能得到適當的懲戒和教育，並希望親自向家屬表達歉意，盼這件事讓社會得到教育，也給年輕人一個機會。

高雄市衛生局則發聲明指出，今天獲報後立即到醫院查察，調閱患者病歷及工讀生排班表了解，經查，患者被送到醫院進出急診時間，該名工讀生並未服勤，惟所屬人員於網路公開提及患者傷病資訊，將依醫療法第72條規定，醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏處辦，得處以5萬至25萬元罰款。因高醫具教學任務，同時責請院方應就此事件深刻檢討及加強院內員工相關醫學倫理及法治教育訓練，並落實管理。

此事件是高醫急診室工讀生昨天在社群平台threads（脆）貼上新聞照片寫道，「看到照片了，很慘、超慘，右邊小腿不見，左邊腿全部被壓爛（肉末有點像肉燥飯，對不起），腸子跑出來，他們還跟他用盧卡斯（CPR機器）欸」，「問護理師學姊，不會邊壓器官全被壓出來嗎？學姊回應，其實會欸，血全部都流乾了。但我看完照片肚子很餓超想吃東西，完全不影響食慾，我怎麼可以冷血這樣，聽說他的家屬哭很慘，希望他們不要太難過」，而最令網友炸鍋的是，原PO賺到流量，竟還留言「原來大家很喜歡這種脆，我以後多分享」。

貼文被網友截圖貼上Dcard說，「醫院工讀生公開戲謔死者沒問題嗎？」認為文中直接點名新聞，一絲尊重都沒有，甚至還因此得到流量很開心，把求關注的慾望建立在死者跟家屬的痛苦上到底是什麼心態。

高醫工讀生在threads發文描述車禍傷者送醫場景戲謔並賺流量，雖已刪文，但被截圖發在Dcard討論。（擷取自Dcard）

高醫工讀生在threads發文描述車禍傷者送醫場景戲謔並賺流量，雖已刪文，但被截圖發在Dcard討論。（擷取自Dcard）

高醫急診室日前處理車禍急診病患，未料病人的病情卻被工讀生PO上網並戲謔斷肢肉末像肉燥飯。（記者許麗娟攝）

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