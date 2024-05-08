「願榮光歸香港」成禁歌！香港上訴法院裁決：危害國家安全

2019年「反送中」運動時，港人於多個大型商場合唱《願榮光歸香港》。（取自網路、美聯社；本報合成）

2024/05/08 15:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，香港上訴法院8日推翻了高等法院的裁決，宣布禁止「願榮光歸香港」這首在2019年香港民主抗爭運動中廣為流傳的抗議歌曲。此舉標誌著「願榮光歸香港」成為香港主權移交中國後首支被禁的歌曲，也引發了外界對於香港言論自由和藝術創作空間的擔憂。

據報導，「願榮光歸香港」是一首匿名創作的歌曲，其歌詞中包含「光復香港，時代革命」等口號，在2019年香港民主抗爭運動中廣為流傳，並被視為抗爭運動的「主題曲」。然而，隨著香港國安法的實施，這首歌也成為當局打壓的目標，演唱或播放該歌曲幾乎等同於違法。

請繼續往下閱讀...

去年6月，香港律政司向高等法院申請禁制令，要求禁止「願榮光歸香港」的傳播，但意外遭到高等法院拒絕。高等法院認為，禁制令可能對無辜第三方產生「寒蟬效應」，且沒有「實際效用」。然而，香港律政司不服判決，並上訴至上訴法院。

上訴法院在8日推翻了高等法院的裁決，裁定禁止「願榮光歸香港」的傳唱。上訴法庭庭長潘兆初（Jeremy Poon）在判決書中表示，該歌曲的創作者「有意將其作為武器」，並已成為「危害國家安全的工具」。他認為，僅依靠刑法不足以維護國家安全，因此有必要頒布民事禁制令。

禁制令中包含了針對「學術活動和新聞活動」的例外條款，這是港府在法官質疑後，做出的調整。

《法新社》指出，香港上訴法院的裁決，引發了外界對於香港言論自由和藝術創作空間的擔憂。有人權組織表示，這一裁決是對香港公民權力的進一步侵蝕，並可能導致更多藝術作品和表達形式受到审查和限制；也有人担心，禁制令可能會適得其反，反而會增加人們對「願榮光歸香港」這首歌的關注，並激起更多反抗情緒。

報導中提到，在香港國安法的實施後，香港的政治環境發生了巨大變化，言論自由和集會自由受到限制，許多民主派人士和抗爭者遭到逮捕或流亡海外。此次「願榮光歸香港」被禁，再次引發了外界對香港未來發展的擔憂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法