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    繼土國後美國駐亞塞拜然使館也示警 外國人恐遭綁架與恐攻

    繼美國駐土耳其使館通報可能發生針對當地的美國人與外國人的恐怖攻擊與綁架事件外，美國駐亞塞拜然使館也發出相同的警報，提醒包含美國人在內的外國人須提高警覺。圖為亞塞拜然首都巴庫的街頭。（法新社）

    繼美國駐土耳其使館通報可能發生針對當地的美國人與外國人的恐怖攻擊與綁架事件外，美國駐亞塞拜然使館也發出相同的警報，提醒包含美國人在內的外國人須提高警覺。圖為亞塞拜然首都巴庫的街頭。（法新社）

    2020/10/25 23:41

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著亞美尼亞與亞塞拜然圍繞在納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）戰火仍呈現白熱化，鄰近地區的秩序也逐漸出現惡化影響；繼美國駐土耳其使館通報可能發生針對當地的美國人與外國人的恐怖攻擊與綁架事件外，美國駐亞塞拜然使館也發出相同的警報，提醒包含美國人在內的外國人須提高警覺。

    綜合外媒報導，美國駐亞塞拜然大使館在昨天（24日）發布警示，由於納卡地區的戰火造成當地持續動盪，大使館收到可能對當地的美國人在內的外國人進行綁架以及恐怖攻擊的可靠情資，建議包含美國人在內的外國人抱持謹慎並提高警覺，就算下榻在首都巴庫（Baku）的旅館也不能掉以輕心。

    由於美國駐土耳其大使館在前一天、23日曾發布警訊稱，接獲土國首都伊斯坦堡可能發生針對美國人和其他外國人進行恐怖攻擊與綁架的「可靠」報告，美方已暫時關閉大使館和土耳其境內所有領事機構，暫停簽證服務與對美國公民提供服務，但美國國務院並沒有解釋在兩國所面臨的風險是否有關聯。

    繼俄羅斯兩度斡旋亞美尼亞與亞塞拜然停火都失敗後，美國國務卿龐皮歐在23日也在華府會見兩國外長試圖調停，但兩國仍在24日發生武裝衝突；有觀點認為，可能是因為西方國家普遍譴責土耳其介入納卡衝突，再加上雖然美國先前保持中立，但近期由於龐皮歐曾批評土國，並提及亞美尼亞是「自我防衛」，皆可能是被極端份子盯上的原因。

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