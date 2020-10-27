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    中共岌岌可危？內部文件曝抗爭連環爆 民怨四起當局急維穩

    廣東湛江一帶1年半內爆發將近300起的群眾抗爭及維權行動，當局頻頻指示「加強管控」。圖為印度反中示威，民眾燃燒習近平照片。（歐新社）

    廣東湛江一帶1年半內爆發將近300起的群眾抗爭及維權行動，當局頻頻指示「加強管控」。圖為印度反中示威，民眾燃燒習近平照片。（歐新社）

    2020/10/27 11:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國各地基層民怨四起，外媒取得流出的中共內部文件，顯示廣東湛江一帶1年半內爆發將近300起的群眾抗爭及維權行動，當局頻頻指示「加強管控」，時事評論員李林一認為，中國民眾維權行動成常態，而廣東湛江官員的指示，反而證明中共政權的岌岌可危。

    《大紀元時報》取得去年1月至今年6月，中共湛江市委值班室的《值班要情及社會動態》，這份文件被標記為內部機密資料，並記錄每起群眾抗爭及官員指示。

    去年廣東湛江發生群眾抗爭79起，以及維權上訪144起，共計223起；而今年1月至6月底，共發生群眾抗爭38起，以及維權上訪32起，意即一年半內該地區就爆發將近300起的群眾抗爭及維權行動。

    《值班要情及社會動態》中披露的維權行動，包含教師、工人、農民等職業的薪水糾紛，或是土地糾紛，不過最讓當局緊張的是「退伍軍人」的上訪事件連環爆，面對這樣的狀況，當局多半要求「管控輿情，做好穩控工作」。

    值得注意地是，其中當局對於社交媒體的不當言論採取了更加高壓的維穩力道，例如去年10月2日，有學生轉發「侮辱中共領導人的影片」，隨即遭到拘捕，當局更「高度緊張」地要求嚴查、馬上控制影片傳播以及網路監測管控。

    時事評論員李林一指出，這些文件能代表中國人民的維權上訪已成常態，更顯示中共和人民的矛盾，而「廣東湛江這些官員的批示，也恰恰證明了中共的岌岌可危」。

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