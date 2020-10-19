中共內部文件曝光！結合抖音等新媒體 砸大錢「洗腦人民」

外媒近日曝光中共內部文件，發現中共持續透過整合傳統媒體以及新媒體來洗腦人民，更是在宣傳預算上不惜砸重金，就是要讓民眾被強迫灌輸中共所要透露的訊息。（彭博）

2020/10/19 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕外媒近日曝光中共內部文件，發現中共持續透過整合傳統媒體以及新媒體來洗腦人民，更是在宣傳預算上不惜砸重金，就是要讓民眾被強迫灌輸中共所要透露的訊息。時事評論員李林一認為，中共9月就釋出相關文件，可能代表這樣的手法收到的效果不如預期，「靠媒體散播謊言的做法已然破產」。

根據《大紀元時報》 報導，洛陽市2020年6月的《全市縣級融媒體中心建設座談會發言材料》，曝光了中共藉由整合網路、傳統媒體以及微信、抖音等新媒體來傳播洗腦的手法，又稱「融媒體」。文件中顯示，各樣的中共宣傳部門伸手到各式新媒體，例如「微信、抖音」等，來強化洗腦效果。

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如何強化洗腦效果？中共宣傳的目的就是藉由「融媒體」來將宣傳內容和民眾日常生活緊緊捆綁，除了傳統官媒順勢推出手機APP，甚至透過網紅直播，藉著商圈、微經濟等特色，藉此灌輸中共官方訊息，並強迫民眾接收。

內部資料顯示，中共各地投入大量人力、資金在「融媒體」上，建設融媒體中心，其中新安縣投入資金最多，並於2018年12月就已經成立，共投入1000多萬人民幣（約新台幣4200萬元），其次為欒川縣805多萬人民幣（約新台幣3450萬元）、孟津縣的650萬人民幣（約新台幣2800萬元）、洛寧縣的450萬人民幣（約新台幣1900萬元）等。

時事評論員李林一認為，中共9月釋出有關「融媒體」的文件，可能代表先前融媒體的效果不如預期，中共「靠媒體散播謊言的做法已然破產」；而中共還得砸重金給抖音宣傳「洛陽牡丹節」，正代表中共公信力已經喪失，連文化類的活動都難以推廣。

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