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    憂中國不再視台灣為親人 蘇起：美國助台心有餘力不足

    中國近日頻繁派遣軍機擾台，18日至19日宣布在海南島西部進行實彈演練，前國安會秘書長蘇起（見圖）昨日表示，美國對台灣是「心有餘而力不足」，唯恐中國不再用親人角度看待台灣。（資料照，記者方賓照攝）

    中國近日頻繁派遣軍機擾台，18日至19日宣布在海南島西部進行實彈演練，前國安會秘書長蘇起（見圖）昨日表示，美國對台灣是「心有餘而力不足」，唯恐中國不再用親人角度看待台灣。（資料照，記者方賓照攝）

    2020/10/17 21:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將在11月3日登場，中國近日頻繁派遣軍機擾台，18日至19日宣布在海南島西部進行實彈演練；對此，前國安會秘書長蘇起昨（16）日指稱，美國對台灣是「心有餘而力不足」，唯恐中國不再用親人角度看待台灣。

    綜合媒體報導，美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）14日發布最新民調，以滿分10分平分，美國一般民眾願意承擔風險捍衛台灣的分數為6.69分，平均分數為6以上。；意見領袖則為給台灣7.93分，平均分數達7以上。

    台北論壇基金會16日在東海大學主辦「COVID-19衝擊下台灣產經的關鍵解析」研討會，由蘇起與東海大學校長王茂駿主持，前外交部長程建人、前國安局局長蔡得勝等人皆到場與會。

    蘇起表示，美國對台灣「心有餘而力不足」，如今沒有能力幫助台灣，意願再強也沒有用，美對台「口惠而實不至」，實際上「老大哥已救不了小弟」，希望藍綠共思安定局勢對策。

    蘇起強調，台灣應學習和中國相處，這並非代表投降，而是要想出一個和中國相處的辦法，如同日本、韓國等國家不見得喜歡中國，但他們學會和中國相處，如今蔡英文政府的做法對台灣非常不利。

    蘇起說，中國《央視》與《人民日報》近來連續報導「台諜案」，顯示中共當局對內宣示的意味相當濃厚，他擔心兩岸長期的信任基礎流失，中國大陸人民對台灣失去善意，後續對兩岸交流與穩定發展將非常不利。

    蘇起續稱，中共現在是蓄勢待發，過去中國民意對台灣友好，但現在喜愛台灣人的大陸老百姓愈來愈少，厭港更厭台，大陸現在既不重視港台民意，也不在乎國際的輿論。

    蘇起指稱，《遠見》雜誌曾做過民調顯示中國人看台灣人是親人排第一，其次為友人，第三才是夥伴；而台灣人看中國人則把夥伴排在第一位，其次為友人，最後才是親人，「大陸（中國）人民把台灣人當親人、友人、夥伴，這個順序很重要」，如今中國大陸政府告訴老百姓，不能再用親人的角度來看待台灣人民，顯示對台灣已有敵意，「這種感覺讓我很憂慮」。

    蘇起表示，「大陸（中國）老百姓是台灣國防的最重要防線」，過去兩岸相互爭吵、生氣，但中國老百姓還把台灣人視為親人，感情深厚；一旦大陸老百姓對台灣人不再有善意，台灣失去最重要的最後防線，將會陷入麻煩；尤其，目前兩岸各方面都在彼此限制、相互爭吵，關係陷入空前緊繃，他建議政府應該要適可而止，盡快找到平衡點。

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